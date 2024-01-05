Опасные косули, дорогой бензин и уголовники на страже чистоты. Омск в пятницу

В период новогодних праздников на АЗС «Юнигаз» выросли цены на популярные марки топлива. Речь идет об АИ-92 и АИ-95. Они подорожали на 20 копеек. Также рост цен зафиксирован на заправках «Топлайн» и «Газпромнефть», но еще в преддверии Нового года. Наряду с этим упала стоимость дизельного топлива. Оно стало дешевле на 25 копеек.