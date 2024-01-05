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Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

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Опасные косули, дорогой бензин и уголовники на страже чистоты. Омск в пятницу

5 января 2024, 14:00
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за косуль

Он действует с конца 2023 года на территории Омска и нескольких муниципальных районов: Азовского, Исилькульского, Любинского, Марьяновского, Москаленского и Омского. Региональные власти опасаются возможных чрезвычайных ситуаций на фоне миграции животных. Например, их активность может привести к увеличению количества ДТП. В связи с этим зверей решено подкармливать специальным средством, которое будет их умертвлять.

Опасные соседи. В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за косуль
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Новость № 2. В Омской области подорожал бензин

В период новогодних праздников на АЗС «Юнигаз» выросли цены на популярные марки топлива. Речь идет об АИ-92 и АИ-95. Они подорожали на 20 копеек. Также рост цен зафиксирован на заправках «Топлайн» и «Газпромнефть», но еще в преддверии Нового года. Наряду с этим упала стоимость дизельного топлива. Оно стало дешевле на 25 копеек.

Платите больше. В январские праздники на омских АЗС подорожал бензин
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Новость № 3. Для уборки снега в Омске будут привлекать больше осужденных

Администрация планирует увеличить количество рабочих мест для уборки города. Пока что на помощь сотрудникам «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» приходят до 25 осужденных. Если проект мэрии пройдет антикоррупционную экспертизу, то омскими улицами будут заниматься до 100 привлеченных рабочих. Это относится к тем, кому назначили наказание в виде исправительных, принудительных и обязательных работ.

Нужна помощь. К уборке снега в Омске будут привлекать в четыре раза больше осужденных
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