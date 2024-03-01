Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

Омских садоводов ужаснул вид растерзанных на дороге косуль

Как в фильме ужасов. Омских садоводов ужаснул вид растерзанных на дороге косуль

1 марта 2024, 10:59
Фото: пресс-служба «Управления по охране животного мира»

Омских садоводов ужаснул вид растерзанных на дороге косуль

Дачники и местные жители не знают к кому обращаться, чтобы туши были убраны.

На территории дачных участков в Омской области возникла проблема. По дороге и рядом с ней садоводы, жители Любинского района увидели туши косуль. Судя по фотографиям в телеграм-канале «Омский форум», их разорвали беспризорные собаки.

Какая-то из косуль застряла в заборе, что случается с ними достаточно часто, и ее съели на месте. Ранее Город55 писал о том, что загнанные псами травоядные животные ослабевают и хищникам легче их поймать.

Фото: телеграм-канал «Омский форум»

Туши лежат вдоль дороги от «Автомобилист-2» до Западного обхода Омска, в районе дач «Петрушенко» и «Заря». По словам местного жителя, ни в региональном минприроды, ни в администрации района помощь с вывозом трупов не оказали. Мужчина дозвонился до работников Камышловского поселения, однако там ему заявили, что у них нет никаких ресурсов, чтобы этим заниматься.

Город55 взял комментарий у пресс-центра минприроды Омской области, где подтвердили, что специалисты ведомства этой работой не занимаются. Обязанность по уборке туш лежит на муниципалитете. При этом на выезде присутствуют специалисты Главного управления ветеринарии. Собственно, они же и утилизируют в итоге трупы.

Спасли одну из ста. В дачном поселке под Омском нашли десятки мертвых косуль
Узнать подробнее
Не смог удержаться. На омского охотника завели дело после убийства трех косуль
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Бездомные собаки#Новости#Алина Ясинская#Миграция косуль#Косули
Подпишитесь
«Омсктрансмаш» попал в санкционный список Японии
Сегодня, 03:40
Акваторию в омском парке «Зеленый остров» хотят на 20 лет отдать в частные руки
Сегодня, 10:24
Будем ждать подробностей: Вадим Чеченко — о списании долгов с Омской области
Сегодня, 05:44
Больше нет сил. Омичи написали открытое письмо из-за разрушения дома на Пригородной
Сегодня, 09:24
Талоны за голос на выборах президента стали темой внеочередного заседания в Горсовете
Сегодня, 09:57
Коты и ты. В День кошек омичи поделились фотографиями своих любимцев
Сегодня, 07:23