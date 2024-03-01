Как в фильме ужасов. Омских садоводов ужаснул вид растерзанных на дороге косуль

Туши лежат вдоль дороги от «Автомобилист-2» до Западного обхода Омска, в районе дач «Петрушенко» и «Заря». По словам местного жителя, ни в региональном минприроды, ни в администрации района помощь с вывозом трупов не оказали. Мужчина дозвонился до работников Камышловского поселения, однако там ему заявили, что у них нет никаких ресурсов, чтобы этим заниматься.