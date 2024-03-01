Как в фильме ужасов. Омских садоводов ужаснул вид растерзанных на дороге косуль

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
На территории дачных участков в Омской области возникла проблема. По дороге и рядом с ней садоводы, жители Любинского района увидели туши косуль. Судя по фотографиям в телеграм-канале «Омский форум», их разорвали беспризорные собаки.
Какая-то из косуль застряла в заборе, что случается с ними достаточно часто, и ее съели на месте. Ранее Город55 писал о том, что загнанные псами травоядные животные ослабевают и хищникам легче их поймать.
Туши лежат вдоль дороги от «Автомобилист-2» до Западного обхода Омска, в районе дач «Петрушенко» и «Заря». По словам местного жителя, ни в региональном минприроды, ни в администрации района помощь с вывозом трупов не оказали. Мужчина дозвонился до работников Камышловского поселения, однако там ему заявили, что у них нет никаких ресурсов, чтобы этим заниматься.
Город55 взял комментарий у пресс-центра минприроды Омской области, где подтвердили, что специалисты ведомства этой работой не занимаются. Обязанность по уборке туш лежит на муниципалитете. При этом на выезде присутствуют специалисты Главного управления ветеринарии. Собственно, они же и утилизируют в итоге трупы.