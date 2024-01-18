Кто прав? Появились подробности спасения косули, упавшей на цокольный этаж дома

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Оказалось, что в ловушку дикое животное загнала стая собак. Убегая от них, косуля оказалась на цокольном этаже жилого дома, откуда самостоятельно выбраться не смогла. По словам женщины, жильцы сразу начали звонить на горячую линию минприроды, однако приехавшие спасатели оказались без необходимых инструментов, поэтому пришлось вызывать еще и МЧС.
«Косулю вытащили вверх ногами, у нее была разбита морда, так как она прыгала в стекло и пыталась выбраться. В этот же вечер я позвонила на горячую линию, чтобы узнать судьбу животного. Там мне открытым текстом сказали, что если у нее имеются какие-то травмы — ее умертвят. Дали четко понять, что ресурсов для лечения и содержания животного нет. На следующий день оператор сказал, что у косули были травмы, несовместимые с жизнью, поэтому ее умертвили. Стали интересно — какие травмы? Она стояла на ногах, даже пыталась прыгать», — рассказала омичка Наталья.
Однако позже женщине передали совершенно другую информацию, которая, кстати, и стала официальной версией судьбы животного: специалисты министерства природы осмотрели косулю, не зафиксировали серьезных травм и выпустили на волю.
«Информация разнится. В государственной ветеринарной станции мне вообще сообщили, что у них не было никаких косуль, ни живых, ни мертвых, из-за чего возникло еще больше вопросов. Потом мне перезвонили из министерства и сказали, что косуль вчера все-таки выписывали и выпустили на волю», — добавила женщина.
Омичка также добавила, что сомнительно относится к словам об отсутствии травм у животного, так как косуля сильно билась головой об стекло, а после ее спасения на снегу даже осталась кровь. Остается вопрос — откуда была взята изначальная информация об усыплении из-за несовместимых с жизнью травм? Какая из версий является правдой — окончательно неясно.
Как Городу55 объяснили в управлении по охране животного мира, вольеры для передержки животных отсутствуют, поэтому после осмотра ветеринаром и обработки ран косули отправляются на природу за пределами города.
«У животного отсутствовали повреждения, препятствующие возвращению его в среду обитания (только ссадины на мордочке), поэтому ее вывезли за пределы города Омска и выпустили в дикую среду. Выпуск произведен на правом берегу реки Иртыш в направлении Черлака», — сообщили в минприроды.
Напомним, что в министерстве также рассказали о самых частых причинах гибели косуль на территории региона. Среди них автомобили и бродячие собаки, которые из-за охотничьих инстинктов могут заживо поедать диких животных.