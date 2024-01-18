Кто прав? Появились подробности спасения косули, упавшей на цокольный этаж дома

Омичка также добавила, что сомнительно относится к словам об отсутствии травм у животного, так как косуля сильно билась головой об стекло, а после ее спасения на снегу даже осталась кровь. Остается вопрос — откуда была взята изначальная информация об усыплении из-за несовместимых с жизнью травм? Какая из версий является правдой — окончательно неясно.