Проверял инстинкты. На живодера, спустившего собаку на косулю, завели уголовное дело

По данным региональной прокуратуры, их собака загрызла косулю, которая случайно забежала в огород. Это случилось в начале декабря прошлого года. По словам мужчины, он спустил пса на загнанное в угол животное и заснял нападение на видео, чтобы продемонстрировать охотничьи навыки питомца. Известно, что эта собака породы дратхаар. Пара решила, что зверский контент поможет им привлечь внимание покупателей щенков. Владелец собаки отправил ролик знакомому, который уже обращался к нему.