Проверял инстинкты. На живодера, спустившего собаку на косулю, завели уголовное дело

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В Омской области возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Инцидент произошел в деревне Александровка (Марьяновский район). Героями этой истории стал 33-летний местный житель и его возлюбленная.
По данным региональной прокуратуры, их собака загрызла косулю, которая случайно забежала в огород. Это случилось в начале декабря прошлого года. По словам мужчины, он спустил пса на загнанное в угол животное и заснял нападение на видео, чтобы продемонстрировать охотничьи навыки питомца. Известно, что эта собака породы дратхаар. Пара решила, что зверский контент поможет им привлечь внимание покупателей щенков. Владелец собаки отправил ролик знакомому, который уже обращался к нему.
Расправа случилась на территории дома по улице Лесная. После этого мужчина добил раненное животное обухом топора, разделал тушу и приготовил. К слову, этот сельчанин — рецидивист. Его не один раз привлекали к административной и уголовной ответственности, в том числе за совершение преступлений против личности, кражи и пьяную езду.
Прокуратура контролирует ход расследования дела. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.