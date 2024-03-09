Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Иллюстрация

Безумие и сигара Бардина. В Омске продают газету о триумфе «Авангарда» 2004 года

9 марта 2024, 04:25
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске за 5 тысяч продают газету 2004 года, посвященную триумфу «Авангарда»

Выпуск «Спорт-Экспресс» пестрит яркими заголовками о победной серии «ястребов».

В Омске выставили на продажу архивный экземпляр газеты «Спорт-Экспресс», посвященный победе хоккейного клуба «Авангард» в чемпионате 2004 года. Цена выпуска — 5000 рублей.

«Спорт экспресс» от 12.04. 2004 года. Первый кубок «Авангарда». В отличном состоянии.
Коллекционерам, — говорится в объявлении.

Выпуск пестрит яркими заголовками: «Омское безумие», «Буллитмейстеры», «Сигара Бардина пугала своими размерами», «Марек Сикора: успокоился только после того, как выпил немного вина».

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Авито

Матч 10 апреля 2004 года вписан в историю омского хоккея золотыми буквами. Именно он принес команде первые золотые медали чемпионата страны. «Авангард» в решающей игре одолел магнитогорский «Металлург» в серии послематчевых бросков. Решающий буллит забил Ярослав Беднар.

Ранее Город55 рассказывал о победной серии 2004 года в проекте «Субкультуры омских пацанов»:

Субкультуры омских пацанов. Болельщики «Авангарда»: от советских времен до наших дней
Узнать подробнее
#Общество#Авангард#Омск#Чемпионат#Победа#Матч#Вино#Евгений Игишев#Хоккейный клуб#Ястребы#Рубли#Металлург
Подпишитесь
Зарплаты до 62 тысяч. В омском Госстройнадзоре набирают сотрудников
Сегодня, 03:04
Омские врачи без наркоза сделали операцию на артериях пожилому пациенту
Сегодня, 03:44
До 85 тысяч. Стало известно, на какую зарплату могут рассчитывать фармацевты в Омске
Сегодня, 08:04
В Омске ищут подрядчика, который за 16,5 млн будет отвозить мусор на полигон
Сегодня, 05:46
Омский «Авангард» сегодня проведет пятую встречу с «Ладой» в первом круге плей-офф
Сегодня, 02:49