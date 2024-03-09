Безумие и сигара Бардина. В Омске продают газету о триумфе «Авангарда» 2004 года

Матч 10 апреля 2004 года вписан в историю омского хоккея золотыми буквами. Именно он принес команде первые золотые медали чемпионата страны. «Авангард» в решающей игре одолел магнитогорский «Металлург» в серии послематчевых бросков. Решающий буллит забил Ярослав Беднар.