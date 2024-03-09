Безумие и сигара Бардина. В Омске продают газету о триумфе «Авангарда» 2004 года

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
В Омске выставили на продажу архивный экземпляр газеты «Спорт-Экспресс», посвященный победе хоккейного клуба «Авангард» в чемпионате 2004 года. Цена выпуска — 5000 рублей.
«Спорт экспресс» от 12.04. 2004 года. Первый кубок «Авангарда». В отличном состоянии.
Коллекционерам, — говорится в объявлении.
Выпуск пестрит яркими заголовками: «Омское безумие», «Буллитмейстеры», «Сигара Бардина пугала своими размерами», «Марек Сикора: успокоился только после того, как выпил немного вина».
Матч 10 апреля 2004 года вписан в историю омского хоккея золотыми буквами. Именно он принес команде первые золотые медали чемпионата страны. «Авангард» в решающей игре одолел магнитогорский «Металлург» в серии послематчевых бросков. Решающий буллит забил Ярослав Беднар.
Ранее Город55 рассказывал о победной серии 2004 года в проекте «Субкультуры омских пацанов»: