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Posted Сегодня, 16:12

Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

Вратарь «Авангарда» Хомченко рассказал о «сухаре» в игре против «Металлурга»

Пришла уверенность: вратарь «Авангарда» — о «сухаре» в матче с «Металлургом»

17 февраля 2024, 16:12
Фото: ХК Авангард

Вратарь «Авангарда» Хомченко рассказал о «сухаре» в игре против «Металлурга»

Голкипер смог отразить 41 бросок в створ ворот.

Голкипер омского «Авангарда» Павел Хомченко в сегодняшней игре с магнитогорским «Металлургом» оформил «сухарь». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «ястребов». Ранее у вратаря была травма, из-за которой он пропустил несколько игр. Павел поделился с Городом55 мнением о прошедшей игре.

«В начале немного нервозность была, хотя она объяснима. Я старался почувствовать бросок за броском. Пришла уверенность. С Сергеем Евгеньевичем (Звягиным, тренером вратарей, — прим. ред.) отдельно занимались, я готовился. Понимали, против кого играем. Это хорошая команда, хороший соперник. Для нас это проверка перед плей-офф. В плане психологии, я считаю, сегодняшняя победа пошла нам в копилку», — рассказал голкипер.

Под конец третьего периода «Металлург» забил гол, и «сухой» победы могло не получиться. Однако, взятие ворот не засчитали. Судьи по итогу видеопросмотра вынесли решение, что игрок «Металлурга» забил шайбу высоко поднятой клюшкой.

«Понял, что шайбу не засчитают. Я был уверен процентов на 70, что была игра высоко поднятой», — добавил Хомченко.

Вратарь смог отразит 41 удар в створ от «Металлурга».

Полный обзор матча — в нашем материале:

Омский «Авангард» в сухую обыграл «Металлург» и занял первую строчку Востока
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#Спорт#Авангард#Омск#Травма#Победа#Мнение#Шайба#Тренер#Игра#Команда#Евгений Игишев#Судьи#Плей-офф#Металлург
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