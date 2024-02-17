Пришла уверенность: вратарь «Авангарда» — о «сухаре» в матче с «Металлургом»

Голкипер омского «Авангарда» Павел Хомченко в сегодняшней игре с магнитогорским «Металлургом» оформил «сухарь». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «ястребов». Ранее у вратаря была травма, из-за которой он пропустил несколько игр. Павел поделился с Городом55 мнением о прошедшей игре.