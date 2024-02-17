Пришла уверенность: вратарь «Авангарда» — о «сухаре» в матче с «Металлургом»

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Голкипер омского «Авангарда» Павел Хомченко в сегодняшней игре с магнитогорским «Металлургом» оформил «сухарь». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «ястребов». Ранее у вратаря была травма, из-за которой он пропустил несколько игр. Павел поделился с Городом55 мнением о прошедшей игре.
«В начале немного нервозность была, хотя она объяснима. Я старался почувствовать бросок за броском. Пришла уверенность. С Сергеем Евгеньевичем (Звягиным, тренером вратарей, — прим. ред.) отдельно занимались, я готовился. Понимали, против кого играем. Это хорошая команда, хороший соперник. Для нас это проверка перед плей-офф. В плане психологии, я считаю, сегодняшняя победа пошла нам в копилку», — рассказал голкипер.
Под конец третьего периода «Металлург» забил гол, и «сухой» победы могло не получиться. Однако, взятие ворот не засчитали. Судьи по итогу видеопросмотра вынесли решение, что игрок «Металлурга» забил шайбу высоко поднятой клюшкой.
«Понял, что шайбу не засчитают. Я был уверен процентов на 70, что была игра высоко поднятой», — добавил Хомченко.
Вратарь смог отразит 41 удар в створ от «Металлурга».
Полный обзор матча — в нашем материале: