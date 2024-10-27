Омский «Авангард» заключил контракт до конца сезона с канадцем Алексом Грантом

Как отмечается, хоккейная карьера нового игрока «Авангарда» началась в 2007 году — тогда он был задрафтован клубом «Питтсбург Пингвинс» под 118-м номером, однако участвовать в матчах начал несколько позже: в 2009 году Алекс Грант дебютировал в «Wilkes-Barre/Scranton Penguins».