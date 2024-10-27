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Posted 27 октября, 12:54

Published 27 октября, 12:54

Modified 27 октября, 12:56

Updated 27 октября, 12:56

За «ястребов» Алекс Грант будет играть под №20

Омский «Авангард» заключил контракт до конца сезона с канадцем Алексом Грантом

27 октября 2024, 12:54
Фото: ХК «Авангард»
За «ястребов» Алекс Грант будет играть под №20

К омскому «Авангарду» присоединится канадский защитник Алекс Грант

На счету канадского защитника — 248 матчей и авторство 40 шайб в ворота соперника, а также игра за клубы «Йокерит», СКА и «Барыс».

Хоккейный клуб «Авангард» сообщил о новом игроке — в скором времени за «ястребов» будет выступать канадец Алекс Грант, зарекомендовавший себя игроком обороны с правым хватом.

Как отмечается, хоккейная карьера нового игрока «Авангарда» началась в 2007 году — тогда он был задрафтован клубом «Питтсбург Пингвинс» под 118-м номером, однако участвовать в матчах начал несколько позже: в 2009 году Алекс Грант дебютировал в «Wilkes-Barre/Scranton Penguins».

Кроме того, Алекс Грант является одним из участников Олимпийских игр 2022 года и обладателем Кубка Шпенглера — главного приза международного хоккейного турнира, проводимого в Швейцарии.

Напомним, ранее стало известно о возможном появлении в тренерском штабе омского хоккейного клуба Сергея Гомоляко — по данным одного из спортивных Telegram-каналов, опытом и знаниями легендарного хоккеиста предлагают усилить селекционный штаб «ястребов», кроме того, в клуб вернулся Николай Прохоркин.

В тренерский штаб «Авангарда» может войти экс-хоккеист Сергей Гомоляко
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#Илья Скобин#Спорт#Хоккей#НХЛ#Новости#Олимпийские игры#Николай Прохоркин#Барыс#СКА#Металлург
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