Омский «Авангард» заключил контракт до конца сезона с канадцем Алексом Грантом

Posted 27 октября, 12:54
Published 27 октября, 12:54
Modified 27 октября, 12:56
Updated 27 октября, 12:56
Хоккейный клуб «Авангард» сообщил о новом игроке — в скором времени за «ястребов» будет выступать канадец Алекс Грант, зарекомендовавший себя игроком обороны с правым хватом.
Как отмечается, хоккейная карьера нового игрока «Авангарда» началась в 2007 году — тогда он был задрафтован клубом «Питтсбург Пингвинс» под 118-м номером, однако участвовать в матчах начал несколько позже: в 2009 году Алекс Грант дебютировал в «Wilkes-Barre/Scranton Penguins».
Кроме того, Алекс Грант является одним из участников Олимпийских игр 2022 года и обладателем Кубка Шпенглера — главного приза международного хоккейного турнира, проводимого в Швейцарии.
Напомним, ранее стало известно о возможном появлении в тренерском штабе омского хоккейного клуба Сергея Гомоляко — по данным одного из спортивных Telegram-каналов, опытом и знаниями легендарного хоккеиста предлагают усилить селекционный штаб «ястребов», кроме того, в клуб вернулся Николай Прохоркин.