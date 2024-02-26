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«Авангард» в первом круге плей-офф встретится с тольяттинской «Ладой»

«Авангард» в первом круге плей-офф встретится с тольяттинской «Ладой»

26 февраля 2024, 16:39
Фото: ХК Авангард
Соперник определился по итогу заключительной игры сезона с «Металлургом».

Омский «Авангард» в первом раунде плей-офф встретится с тольяттинской «Ладой». Сегодня, 26 февраля, завершился регулярный сезон-2023/2024. В заключительном матче «ястребы» уступили «Металлургу» со счетом 1:3.

Таким образом, «Авангард» завершил «регулярку» на втором месте Восточной конференции, провел 68 игр и заработал 92 очка. В пятницу состоится первый матч плей-офф. Встреча пройдет на льду G-Drive Арены, матч начнется в 19:30 по омскому времени.

«Лада» финишировала на 7 месте Конференции, у тольяттинцев в активе 76 очков.

Обзор матча с «Металлургом» — в нашем материале:

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#Спорт#Авангард#Омск#Омская область#Матч#G-Drive Арена#Евгений Игишев#Плей-офф#Лада#Металлург
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