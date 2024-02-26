«Авангард» в первом круге плей-офф встретится с тольяттинской «Ладой»

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
Омский «Авангард» в первом раунде плей-офф встретится с тольяттинской «Ладой». Сегодня, 26 февраля, завершился регулярный сезон-2023/2024. В заключительном матче «ястребы» уступили «Металлургу» со счетом 1:3.
Таким образом, «Авангард» завершил «регулярку» на втором месте Восточной конференции, провел 68 игр и заработал 92 очка. В пятницу состоится первый матч плей-офф. Встреча пройдет на льду G-Drive Арены, матч начнется в 19:30 по омскому времени.
«Лада» финишировала на 7 месте Конференции, у тольяттинцев в активе 76 очков.
Обзор матча с «Металлургом» — в нашем материале: