«Авангард» в первом круге плей-офф встретится с тольяттинской «Ладой»

Таким образом, «Авангард» завершил «регулярку» на втором месте Восточной конференции, провел 68 игр и заработал 92 очка. В пятницу состоится первый матч плей-офф. Встреча пройдет на льду G-Drive Арены, матч начнется в 19:30 по омскому времени.