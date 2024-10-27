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Posted 27 октября, 13:23

Published 27 октября, 13:23

Modified 27 октября, 13:25

Updated 27 октября, 13:25

Омский «Авангард» в овертайме одолел магнитогорский «Металлург»

Победа в овертайме. Омский «Авангард» одолел действующего чемпиона

27 октября 2024, 13:23
Фото: ХК Авангард

Омский «Авангард» в овертайме одолел магнитогорский «Металлург»

Матч закончился со счетом 3:2. У «ястребов» отличились Рид Буше, Семен Чистяков и Линден Вей.

Омский «Авангард» сегодня, 27 октября, на домашнем льду принимал действующего обладателя Кубка Гагарина — магнитогорский «Металлург». «Ястребы» победили в дополнительное время со счетом 3:2.

Счет в матче открыл «Металлург» на 4-й минуте первого периода. Шайбу в ворота Павла Хомченко забросил Роман Канцеров. «Авангард» пробовал создавать моменты, чтобы сравнять счет, однако «магнитка» отлично играла в обороне. В середине периода «ястребы» остались в меньшинстве, Артем Мурылев заработал штраф за задержку соперника. Омичи смогли выстоять при игре вчетвером.

Под конец периода «Авангард» сравнял. С передачи Семена Чистякова и Линдена Вея шайбу забросил Рид Буше. С цифрами 1:1 на табло команды отправились на первый перерыв.

Фото: ХК Авангард

Второй период начался на высоких скоростях. Команды организовывали атаку за атакой. На 25-й минуте гости вновь вышли вперед — 1:2. Шайбу забросил Данила Юров. Ассистентами атаки стали Данила Паливко и Никита Михайлис.

На 31-й минуте игрок «магнитки» Макар Хабаров поехал на скамейку штрафников за подножку, а «Авангард» реализовал численное преимущество. Отличился Семен Чистяков — 2:2. Результативные передачи на свой счет записали Линден Вей и Рид Буше.

Фото: ХК Авангард

«Ястребы» активно начали третий период. На 47-й минуте игрок «Металлурга» Робин Пресс получил малый штраф за подножку. «Авангард» создал несколько моментов, но не смог реализовать большинство.

Третий игровой отрезок прошел без заброшенных шайб, и команды со счетом 2:2 перешли в овертайм. В начале дополнительного времени сфолил Линден Вей — задержка соперника клюшкой. Судьи назначили буллит, который не был реализован. В итоге Линден Вей поставил точку в матче — 3:2.

Статистика матча:

  • Броски: 69-87;
  • Броски в створ: 45-46;
  • Голы: 3-2;
  • Вбрасывания: 32-30;
  • Блокированные броски: 25-11;
  • Силовые приемы: 16-5;
  • Отборы: 2-3;
  • Потери: 8-3;
  • Перехваты: 13-4;
  • Время в атаке: 17:23–15:48;
  • Штраф: 6-6.

Следующую игру «Авангард» проведет в четверг, 31 октября, в G-Drive Арене против тольяттинской «Лады».

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