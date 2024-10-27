Победа в овертайме. Омский «Авангард» одолел действующего чемпиона

Третий игровой отрезок прошел без заброшенных шайб, и команды со счетом 2:2 перешли в овертайм. В начале дополнительного времени сфолил Линден Вей — задержка соперника клюшкой. Судьи назначили буллит, который не был реализован. В итоге Линден Вей поставил точку в матче — 3:2.