Победа в овертайме. Омский «Авангард» одолел действующего чемпиона

Posted 27 октября, 13:23
Published 27 октября, 13:23
Modified 27 октября, 13:25
Updated 27 октября, 13:25
Омский «Авангард» сегодня, 27 октября, на домашнем льду принимал действующего обладателя Кубка Гагарина — магнитогорский «Металлург». «Ястребы» победили в дополнительное время со счетом 3:2.
Счет в матче открыл «Металлург» на 4-й минуте первого периода. Шайбу в ворота Павла Хомченко забросил Роман Канцеров. «Авангард» пробовал создавать моменты, чтобы сравнять счет, однако «магнитка» отлично играла в обороне. В середине периода «ястребы» остались в меньшинстве, Артем Мурылев заработал штраф за задержку соперника. Омичи смогли выстоять при игре вчетвером.
Под конец периода «Авангард» сравнял. С передачи Семена Чистякова и Линдена Вея шайбу забросил Рид Буше. С цифрами 1:1 на табло команды отправились на первый перерыв.
Второй период начался на высоких скоростях. Команды организовывали атаку за атакой. На 25-й минуте гости вновь вышли вперед — 1:2. Шайбу забросил Данила Юров. Ассистентами атаки стали Данила Паливко и Никита Михайлис.
На 31-й минуте игрок «магнитки» Макар Хабаров поехал на скамейку штрафников за подножку, а «Авангард» реализовал численное преимущество. Отличился Семен Чистяков — 2:2. Результативные передачи на свой счет записали Линден Вей и Рид Буше.
«Ястребы» активно начали третий период. На 47-й минуте игрок «Металлурга» Робин Пресс получил малый штраф за подножку. «Авангард» создал несколько моментов, но не смог реализовать большинство.
Третий игровой отрезок прошел без заброшенных шайб, и команды со счетом 2:2 перешли в овертайм. В начале дополнительного времени сфолил Линден Вей — задержка соперника клюшкой. Судьи назначили буллит, который не был реализован. В итоге Линден Вей поставил точку в матче — 3:2.
Статистика матча:
Следующую игру «Авангард» проведет в четверг, 31 октября, в G-Drive Арене против тольяттинской «Лады».