Битва лидеров Востока. Омский «Авангард» на домашнем льду примет «Металлург»

В настоящее время «Авангард» находится на втором месте в таблице Восточной конференции. Команда в регулярном чемпионате провела 63 игры и набрала 86 очков. Два матча «ястребы» сыграли на выезде, но очков не набрали. Во вторник, 13 февраля, омичи проиграли в Уфе «Салавату Юлаеву» с разгромным счетом 2:7, а в четверг, 15 февраля, уступили в Екатеринбурге «Автомобилисту» — 2:4.