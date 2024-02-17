Битва лидеров Востока. Омский «Авангард» на домашнем льду примет «Металлург»

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Омский «Авангард» сегодня, 17 февраля, встретится на льду G-Drive Арены с магнитогорским «Металлургом». Матч начнется в 17:00 по местному времени.
В настоящее время «Авангард» находится на втором месте в таблице Восточной конференции. Команда в регулярном чемпионате провела 63 игры и набрала 86 очков. Два матча «ястребы» сыграли на выезде, но очков не набрали. Во вторник, 13 февраля, омичи проиграли в Уфе «Салавату Юлаеву» с разгромным счетом 2:7, а в четверг, 15 февраля, уступили в Екатеринбурге «Автомобилисту» — 2:4.
«Металлург» лидирует в рейтинге Востока. У команды в текущем сезоне было 63 игры, по итогам которых «лисы» записали в свой актив 87 очков. Предыдущий матч магнитогорцы проиграли в Казани «Ак Барсу» — 1:2.
«Авангард» и «Металлург» встречались друг с другом две недели назад в Магнитогорске. Хозяева льда смогли за секунду до финальной сирены сравнять счет и перевести игру в овертайм. В дополнительное время «магнитка» оказалась сильнее.
Напомним, что сегодня в G-Drive Арене перед началом матча поднимут стяг в честь хоккеиста Николая Мариненко.