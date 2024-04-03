«Регулярка» — на четверку, за плей-офф — «неуд»: в «Авангарде» подвели итоги сезона

Четвертьфинальная серия с «Локомотивом» прошла напряженно. «Авангард» проиграл два первых матча — 1:2 ОТ, 0:7. После разгромного поражения во второй встрече главного тренера Михаила Кравца отправили в отставку. После «ястребы» на выезде взяли одну игру (2:1 ОТ), вторая осталась за «Локомотивом» (1:3). Пятый матч прошел в Омске, где «Авангард» победил ярославцев — 4:2. Шестая игра состоялась в Ярославле. «Ястребы» по ходу встречи уступали 0:2, но смогли переломить ход матча, победили хозяев площадки со счетом 3:2 и сравняли счет в серии. В решающей седьмой игре омичи уступили 0:2 и вылетели из плей-офф.