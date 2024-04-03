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Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

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Updated Сегодня, 08:26

В «Авангарде» подвели итоги сезона и рассказали, какие игроки нужны команде

«Регулярка» — на четверку, за плей-офф — «неуд»: в «Авангарде» подвели итоги сезона

3 апреля 2024, 08:24
Фото: ХК Авангард

В «Авангарде» подвели итоги сезона и рассказали, какие игроки нужны команде

Игру «ястребов» в сезоне-2023/2024 прокомментировал главный тренер Сергей Звягин и генеральный менеджер Антон Курьянов.

В хоккейном клубе «Авангард» сегодня, 3 апреля, подвели итоги прошедшего сезона-2023/2024. Главный тренер Сергей Звягин и генеральный менеджер Антон Курьянов прокомментировали игру команды в «регулярке» и плей-офф и поделились планами на будущее. Город55 вспомнил, как прошел сезон.

В минувшей «регулярке» «Авангард» провел 68 игр, команда набрала 92 очка:

  • Выигрыши в основное время — 31
  • Проигрыши в основное время — 19
  • Выигрыши в овертайме — 9
  • Проигрыши в овертайме — 5
  • Выигрыши по буллитам — 3
  • Проигрыши по буллитам — 1

По итогу сезона «Авангард» вышел на второе место Восточной конференции. Лидером Востока стал «Металлург», с которым «ястребы» встретились в последнем матче перед плей-офф.

«Сезону, думаю, можно поставить твердую четверочку: прошли его достаточно ровно, был небольшой спад, удалось в дедлайн доукомплектовать команду — то, чего нам не хватало на протяжении первой части „регулярки“. Закончили на втором месте, был шанс выиграть Восточную конференцию. Что касается плей-офф, результат неудовлетворительный, проиграли во втором раунде. На то были причины — это и наши ошибки, и игровые», — рассказал Антон Курьянов.
Генеральный менеджер Антон КурьяновГенеральный менеджер Антон Курьянов
Генеральный менеджер Антон Курьянов
Фото: ХК Аванград

Оценку прошедшему сезону также дал главный тренер Сергей Звягин. Он занимает этот пост с 1 апреля, последние пять матчей он руководил командой с приставкой врио.

«Совсем недолго я был в роли исполняющего обязанности главного тренера. Сезон достаточно ровный, были длительные победные серии. Естественно, хотели другого результата в плей-офф, но сезон неплохой», — поделился тренер.
Сергей Звягин занял пост главного тренера после отставки Михаила КравцаСергей Звягин занял пост главного тренера после отставки Михаила Кравца
Сергей Звягин занял пост главного тренера после отставки Михаила Кравца
Фото: ХК Авангард

По итогу регулярного сезона «Авангард» вышел в первый раунд плей-офф на тольяттинскую «Ладу». Омичи уверенно обыграли соперника со счетом 4:1 в серии.

Отметим, что форвард омского «Авангарда» Рид Буше стал лучшим нападающим КХЛ по итогам первого раунда плей-офф. За пять матчей с «Ладой» Буше забил семь шайб. В третьей игре оформил хет-трик, а в пятой — дубль. Также на его счету семь силовых приемов, два блокированных броска и два отбора шайбы.

Рид Буше стал лучшим нападающим в первом раунде плей-оффРид Буше стал лучшим нападающим в первом раунде плей-офф
Рид Буше стал лучшим нападающим в первом раунде плей-офф
Фото: ХК Аванград

Четвертьфинальная серия с «Локомотивом» прошла напряженно. «Авангард» проиграл два первых матча — 1:2 ОТ, 0:7. После разгромного поражения во второй встрече главного тренера Михаила Кравца отправили в отставку. После «ястребы» на выезде взяли одну игру (2:1 ОТ), вторая осталась за «Локомотивом» (1:3). Пятый матч прошел в Омске, где «Авангард» победил ярославцев — 4:2. Шестая игра состоялась в Ярославле. «Ястребы» по ходу встречи уступали 0:2, но смогли переломить ход матча, победили хозяев площадки со счетом 3:2 и сравняли счет в серии. В решающей седьмой игре омичи уступили 0:2 и вылетели из плей-офф.

На смену Кравцу как раз и пришел Сергей Звягин, который ранее в клубе тренировал вратарей. Вот, как он прокомментировал своей назначение.

«Для меня это было очень неожиданно. Случилось все очень быстро, мне сказали, что принято решение по расторжению контракта — и возьмусь ли я. Настолько ситуация была цейтнотовая, не было времени задуматься о себе. Анализировал свои действия, что сделать для команды, как это сделать», — рассказал Звягин.

Тренер добавил, что с новой должностью включились и функции, которые еще предстоит в полной мере освоить.

«Многие вещи я до этого не делал. Например, то же обсуждение игроков, только начали это делать, большой объем, я теперь больше понимаю, насколько непросто сложить этот пазл: все зависит не только от желания иметь какого-то игрока, но и от зарплаты, от потолка и так далее», — поделился Сергей Звягин.
Фото: ХК Авангард

Немного статистки

Игроки «Авангарда» сделали 2376 бросков по воротам соперников (29 за игру в среднем). Самыми нацеленными были Рид Буше (312 бросков), Дамир Шарипзянов (186), Владимир Ткачев (179), Райан Спунер (177).

Отметим, что звено Буше-Спунер-Ткачев по ходу регулярного сезона становилось лучшим в КХЛ по количеству заброшенных шайб.

Самые крупные победы — 8:3 (ХК «Сочи»), 7:2 («Сибирь»). Самое крупное поражение — 0:7 («Локомотив»).

Также сэйв голкипера омского «Авангарда» Павла Хомченко стал лучшим среди всех четвертьфинальных матчей плей-офф. Вратарь отличился в седьмой игре против «Локомотива».

Об открытых вакансиях

В клубе пока на говорят, кто из игроков покинет команду. Контракты с хоккеистами рассчитаны до конца апреля. Антон Курьянов заметил, что команде нужны праворукий центральный нападающий и праворукие защитники. Однако «Авангард» уже сейчас ищет двух тренеров.

«У нас две вакансии: тренер вратарей и тренер по защитникам. Мы работаем, с Сергеем Евгеньевичем [Звягиным] на связи 24/7, у нас нет возможности взять человека, которого надо будет учить. Это должен быть профессионал, разделяющий ценности и философию клуба, наши принципы построения тренировочного процесса, коллектива, — сообщил генменеджер клуба Антон Курьянов.

Ранее Город55 в проекте «Субкультуры омских пацанов» рассказов о тех, без кого невозможно представить «Авангард». О болельщиках:

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