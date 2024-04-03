«Регулярка» — на четверку, за плей-офф — «неуд»: в «Авангарде» подвели итоги сезона

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В хоккейном клубе «Авангард» сегодня, 3 апреля, подвели итоги прошедшего сезона-2023/2024. Главный тренер Сергей Звягин и генеральный менеджер Антон Курьянов прокомментировали игру команды в «регулярке» и плей-офф и поделились планами на будущее. Город55 вспомнил, как прошел сезон.
В минувшей «регулярке» «Авангард» провел 68 игр, команда набрала 92 очка:
По итогу сезона «Авангард» вышел на второе место Восточной конференции. Лидером Востока стал «Металлург», с которым «ястребы» встретились в последнем матче перед плей-офф.
«Сезону, думаю, можно поставить твердую четверочку: прошли его достаточно ровно, был небольшой спад, удалось в дедлайн доукомплектовать команду — то, чего нам не хватало на протяжении первой части „регулярки“. Закончили на втором месте, был шанс выиграть Восточную конференцию. Что касается плей-офф, результат неудовлетворительный, проиграли во втором раунде. На то были причины — это и наши ошибки, и игровые», — рассказал Антон Курьянов.
Оценку прошедшему сезону также дал главный тренер Сергей Звягин. Он занимает этот пост с 1 апреля, последние пять матчей он руководил командой с приставкой врио.
«Совсем недолго я был в роли исполняющего обязанности главного тренера. Сезон достаточно ровный, были длительные победные серии. Естественно, хотели другого результата в плей-офф, но сезон неплохой», — поделился тренер.
По итогу регулярного сезона «Авангард» вышел в первый раунд плей-офф на тольяттинскую «Ладу». Омичи уверенно обыграли соперника со счетом 4:1 в серии.
Отметим, что форвард омского «Авангарда» Рид Буше стал лучшим нападающим КХЛ по итогам первого раунда плей-офф. За пять матчей с «Ладой» Буше забил семь шайб. В третьей игре оформил хет-трик, а в пятой — дубль. Также на его счету семь силовых приемов, два блокированных броска и два отбора шайбы.
Четвертьфинальная серия с «Локомотивом» прошла напряженно. «Авангард» проиграл два первых матча — 1:2 ОТ, 0:7. После разгромного поражения во второй встрече главного тренера Михаила Кравца отправили в отставку. После «ястребы» на выезде взяли одну игру (2:1 ОТ), вторая осталась за «Локомотивом» (1:3). Пятый матч прошел в Омске, где «Авангард» победил ярославцев — 4:2. Шестая игра состоялась в Ярославле. «Ястребы» по ходу встречи уступали 0:2, но смогли переломить ход матча, победили хозяев площадки со счетом 3:2 и сравняли счет в серии. В решающей седьмой игре омичи уступили 0:2 и вылетели из плей-офф.
На смену Кравцу как раз и пришел Сергей Звягин, который ранее в клубе тренировал вратарей. Вот, как он прокомментировал своей назначение.
«Для меня это было очень неожиданно. Случилось все очень быстро, мне сказали, что принято решение по расторжению контракта — и возьмусь ли я. Настолько ситуация была цейтнотовая, не было времени задуматься о себе. Анализировал свои действия, что сделать для команды, как это сделать», — рассказал Звягин.
Тренер добавил, что с новой должностью включились и функции, которые еще предстоит в полной мере освоить.
«Многие вещи я до этого не делал. Например, то же обсуждение игроков, только начали это делать, большой объем, я теперь больше понимаю, насколько непросто сложить этот пазл: все зависит не только от желания иметь какого-то игрока, но и от зарплаты, от потолка и так далее», — поделился Сергей Звягин.
Игроки «Авангарда» сделали 2376 бросков по воротам соперников (29 за игру в среднем). Самыми нацеленными были Рид Буше (312 бросков), Дамир Шарипзянов (186), Владимир Ткачев (179), Райан Спунер (177).
Отметим, что звено Буше-Спунер-Ткачев по ходу регулярного сезона становилось лучшим в КХЛ по количеству заброшенных шайб.
Также сэйв голкипера омского «Авангарда» Павла Хомченко стал лучшим среди всех четвертьфинальных матчей плей-офф. Вратарь отличился в седьмой игре против «Локомотива».
В клубе пока на говорят, кто из игроков покинет команду. Контракты с хоккеистами рассчитаны до конца апреля. Антон Курьянов заметил, что команде нужны праворукий центральный нападающий и праворукие защитники. Однако «Авангард» уже сейчас ищет двух тренеров.
«У нас две вакансии: тренер вратарей и тренер по защитникам. Мы работаем, с Сергеем Евгеньевичем [Звягиным] на связи 24/7, у нас нет возможности взять человека, которого надо будет учить. Это должен быть профессионал, разделяющий ценности и философию клуба, наши принципы построения тренировочного процесса, коллектива, — сообщил генменеджер клуба Антон Курьянов.
Ранее Город55 в проекте «Субкультуры омских пацанов» рассказов о тех, без кого невозможно представить «Авангард». О болельщиках: