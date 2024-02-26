Омский «Авангард» проиграл последний матч регулярного сезона «Металлургу»

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Published Сегодня, 16:20
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Updated Сегодня, 16:23
Сегодня, 26 февраля, омский «Авангард» провел в Магнитогорске заключительный матч регулярного чемпионата сезона-2023/2024. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев площадки. «Ястребы» остались на второй строчке Восточной конференции и в первом круге плей-офф встретятся с тольяттинской «Ладой».
Магнитогорцы открыли счет в матче уже на первой минуте. Никита Гребенкин поразил ворота Павла Хомченко. Почти сразу хозяева площадки заработали удаление, защитник Александр Сиряцкий получил малый штраф за подножку. Однако реализовать численное большинство «ястребам» не удалось. Еще один штраф «Металлург» получил на 7 минуте первого периода, также за подножку. «Лисы» вновь выстояли в игре в четыре полевых. Голкипер хозяев Никита Подскребалкин неудачно отбил шайбу, растянулся на льду и, похоже, получил повреждение. Вместо него в ворота встал Александр Смолин. За 16 секунд до конца первого периода «магнитка» забросила шайбу, но ее на засчитали из-за помехи вратарю. Со счетом 1:0 команды отправились на перерыв.
Второй период начался в спокойном темпе, «Металлург» больше играл в зоне «Авангарда». Павел Хомченко отразил подряд несколько бросков, а затем «ястребы» остались в меньшинстве. Никита Холодилин поехал в штраф-бокс за подножку. Но и магнитогорцы фолить не перестали, Егора Коробкина оштрафовали за удар клюшкой. В течение полутора минут игра продолжалась в формате 4×4, но шайб заброшено не было. «Металлургу» удалось укрепить преимущество в середине периода — 2:0. Отличился Владислав Еременко. «Ястребы» поднажали к концу второй двадцатиминутки, но забросить так и не смогли.
В третьем отрезке матча «Авангард» отправился спасать матч. На 42 минуте «ястребам» удалось «размочить» ворота «Металлурга». С передачи Томаша Юрчо и Дамира Жафярова шайбу забросил Николай Прохоркин — 2:1. Несколько раз «магнитогорцы» пытались взять штурмом ворота омичей, но голкипер Хомченко спасал команду. К концу третьего периода страсти накалились, «Авангард» пытался отыграться, но хозяева льда так просто не сдавались. В конце основного времени капитан «ястребов» Дамир Шарпзянов поехал в штраф-бокс за подножку. Последнюю минуту «Авангард» играл вчетвером. «Металлург» реализовал большинство. Итоговый счет — 3:1.
Статистика матча:
Следующий матч «Авангард» проведет уже в плей-офф. В пятницу, 1 марта, «ястребы» на домашнем льду встретятся с тольяттинской «Ладой».