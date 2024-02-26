Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:20

Published Сегодня, 16:20

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

Омский «Авангард» проиграл последний матч регулярного сезона «Металлургу»

Омский «Авангард» проиграл последний матч регулярного сезона «Металлургу»

26 февраля 2024, 16:20
Фото: ХК Авангард
Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу магнитогорской команды. «Ястребы» по итогу чемпионата заняли второе место в Конференции и встретятся в плей-офф с «Ладой».

Сегодня, 26 февраля, омский «Авангард» провел в Магнитогорске заключительный матч регулярного чемпионата сезона-2023/2024. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев площадки. «Ястребы» остались на второй строчке Восточной конференции и в первом круге плей-офф встретятся с тольяттинской «Ладой».

Магнитогорцы открыли счет в матче уже на первой минуте. Никита Гребенкин поразил ворота Павла Хомченко. Почти сразу хозяева площадки заработали удаление, защитник Александр Сиряцкий получил малый штраф за подножку. Однако реализовать численное большинство «ястребам» не удалось. Еще один штраф «Металлург» получил на 7 минуте первого периода, также за подножку. «Лисы» вновь выстояли в игре в четыре полевых. Голкипер хозяев Никита Подскребалкин неудачно отбил шайбу, растянулся на льду и, похоже, получил повреждение. Вместо него в ворота встал Александр Смолин. За 16 секунд до конца первого периода «магнитка» забросила шайбу, но ее на засчитали из-за помехи вратарю. Со счетом 1:0 команды отправились на перерыв.

Фото: ХК Авангард

Второй период начался в спокойном темпе, «Металлург» больше играл в зоне «Авангарда». Павел Хомченко отразил подряд несколько бросков, а затем «ястребы» остались в меньшинстве. Никита Холодилин поехал в штраф-бокс за подножку. Но и магнитогорцы фолить не перестали, Егора Коробкина оштрафовали за удар клюшкой. В течение полутора минут игра продолжалась в формате 4×4, но шайб заброшено не было. «Металлургу» удалось укрепить преимущество в середине периода — 2:0. Отличился Владислав Еременко. «Ястребы» поднажали к концу второй двадцатиминутки, но забросить так и не смогли.

В третьем отрезке матча «Авангард» отправился спасать матч. На 42 минуте «ястребам» удалось «размочить» ворота «Металлурга». С передачи Томаша Юрчо и Дамира Жафярова шайбу забросил Николай Прохоркин — 2:1. Несколько раз «магнитогорцы» пытались взять штурмом ворота омичей, но голкипер Хомченко спасал команду. К концу третьего периода страсти накалились, «Авангард» пытался отыграться, но хозяева льда так просто не сдавались. В конце основного времени капитан «ястребов» Дамир Шарпзянов поехал в штраф-бокс за подножку. Последнюю минуту «Авангард» играл вчетвером. «Металлург» реализовал большинство. Итоговый счет — 3:1.

Статистика матча:

  • Броски: 63-56;
  • Броски в створ: 36-27;
  • Голы: 3-1;
  • Вбрасывания: 24-30;
  • Блокированные броски: 18-12;
  • Силовые приемы: 10-26;
  • Отборы: 6-5;
  • Потери: 4-7;
  • Перехваты: 15-8;
  • Время в атаке: 14:16–14:59;
  • Штраф: 6-4

Следующий матч «Авангард» проведет уже в плей-офф. В пятницу, 1 марта, «ястребы» на домашнем льду встретятся с тольяттинской «Ладой».

Определится соперник в плей-офф. «Авангард» в Магнитогорске сыграет с лидером Востока
Узнать подробнее
#Спорт#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Николай Прохоркин#Авангард хоккей#Магнитогорск#Евгений Игишев#Лисы#Плей-офф#Никита Холодилин#Павел Хомченко#Металлург#Дамир Жафяров#Томаш Юрчо#Регулярный чемпионат
Подпишитесь
Субкультуры омских пацанов. Болельщики «Авангарда»: от советских времен до наших дней
Сегодня, 04:09
Весна уже тут! В Омской области после аномальных морозов потеплеет до 0 градусов
Сегодня, 06:17
«Почувствовал себя плохо». В Омске на рабочем месте умер водитель трамвая
Сегодня, 12:24
Пока не наверстали. Дом на 6-й Станционной для омских переселенцев готов лишь на 49%
Сегодня, 10:01
«Авангард» в первом круге плей-офф встретится с тольяттинской «Ладой»
Сегодня, 16:39