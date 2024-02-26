Омский «Авангард» проиграл последний матч регулярного сезона «Металлургу»

Магнитогорцы открыли счет в матче уже на первой минуте. Никита Гребенкин поразил ворота Павла Хомченко. Почти сразу хозяева площадки заработали удаление, защитник Александр Сиряцкий получил малый штраф за подножку. Однако реализовать численное большинство «ястребам» не удалось. Еще один штраф «Металлург» получил на 7 минуте первого периода, также за подножку. «Лисы» вновь выстояли в игре в четыре полевых. Голкипер хозяев Никита Подскребалкин неудачно отбил шайбу, растянулся на льду и, похоже, получил повреждение. Вместо него в ворота встал Александр Смолин. За 16 секунд до конца первого периода «магнитка» забросила шайбу, но ее на засчитали из-за помехи вратарю. Со счетом 1:0 команды отправились на перерыв.