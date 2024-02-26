Определится соперник в плей-офф. «Авангард» в Магнитогорске сыграет с лидером Востока

Исход поединка определит, с кем «Авангард» сыграет в первом раунде плей-офф. Если команда одержит победу и выйдет на первое место в Конференции, то соперником в играх на вылет станет хабаровский «Амур», который находится на 8 месте в таблице. В случае поражения в сегодняшнем матче, «ястребы» начнут плей-офф с тольяттинской «Ладой», которая завершила «регулярку» на 7 месте.