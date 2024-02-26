Определится соперник в плей-офф. «Авангард» в Магнитогорске сыграет с лидером Востока

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Published Сегодня, 04:39
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Сегодня, 26 февраля, омский «Авангард» в Магнитогорске встретится с местным «Металлургом». Матч начнется в 17:00 по московскому времени. Игра станет для обеих команд последней в регулярном чемпионате текущего сезона.
«Ястребы» сейчас находятся на второй строчки Восточной конференции. У команды 67 игр и 92 очка. «Металлург» лидирует на Востоке с 93 очками.
Исход поединка определит, с кем «Авангард» сыграет в первом раунде плей-офф. Если команда одержит победу и выйдет на первое место в Конференции, то соперником в играх на вылет станет хабаровский «Амур», который находится на 8 месте в таблице. В случае поражения в сегодняшнем матче, «ястребы» начнут плей-офф с тольяттинской «Ладой», которая завершила «регулярку» на 7 месте.
«Авангард» и «Металлург» в этом сезоне встречались 5 раз — 4:1, 4:3 ОТ, 2:3, 3:4 ОТ, 3:0.
Город55 перед плей-офф пообщался с фанатами омского «Авангарда», узнал, почему их движение носит название «4×5», кто пробил «золотой выезд» и бывают ли драки с болельщиками других клубов. Подробности — в материале: