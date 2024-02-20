Будет реванш? Омский «Авангард» встретится с «Автомобилистом» из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Сегодня, 20 февраля, омский «Авангард» на льду G-Drive Арены встретится с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Матч начнется в 19:30.
В настоящее время «ястребы» находятся на второй строчке Восточной конференции. Команда провела в сезоне 64 игры и набрала 88 очков. «Авангард» уступает лидеру Востока, магнитогорскому «Металлургу», одно очко. Именно с «магниткой» прошел предыдущий матч «Авангарда», в котором омичи оказались сильнее — 3:0. По итогу встречи подопечные Михаила Кравца заняли лидирующую позицию в Конференции, одна вчера, 19 февраля, «Металлург» обыграл на домашней площадке казанский «Ак Барс» и снова вырвался вперед.
«Автомобилист» расположился на 5 месте Востока. У уральцев 65 игр и 78 очков.
Соперники провели в чемпионатах 117 матчей. У «Авангарда» 50 побед, у «Автомобилиста» — 56. В 11 случаях зафиксирован ничейный результат. Шайбы 386 — 334 в пользу уральцев. В текущем чемпионате команды провели три встречи. В Омске выиграл «Авангард» — 3:2 ОТ, в Екатеринбурге дважды победил «Автомобилист» — 5:1 и 4:2.
В минувший четверг, 15 февраля, «ястребы» вели по ходу матча со счетом 2:1 в гостях у уральцев, однако упустили победу. Обзор игры — в нашем материале: