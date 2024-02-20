Будет реванш? Омский «Авангард» встретится с «Автомобилистом» из Екатеринбурга

В настоящее время «ястребы» находятся на второй строчке Восточной конференции. Команда провела в сезоне 64 игры и набрала 88 очков. «Авангард» уступает лидеру Востока, магнитогорскому «Металлургу», одно очко. Именно с «магниткой» прошел предыдущий матч «Авангарда», в котором омичи оказались сильнее — 3:0. По итогу встречи подопечные Михаила Кравца заняли лидирующую позицию в Конференции, одна вчера, 19 февраля, «Металлург» обыграл на домашней площадке казанский «Ак Барс» и снова вырвался вперед.