Долгожданная победа, Бобровая Луна и магнитные бури. Омск в воскресенье

В ночь на 16 ноября омичи смогут увидеть большую и очень яркую Луну — естественный спутник Земли в эту ночь будет проходить перигей своей траектории и приблизится к нашей планете на 357,5 тыс километров. Примечательно, что это полнолуние даже имеет собственное название — Бобровая Луна, полученное еще от индейских племен. Однако версии происхождения необычного наименования все еще разнятся — подробнее о них можно узнать ниже.