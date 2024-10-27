Долгожданная победа, Бобровая Луна и магнитные бури. Омск в воскресенье

Posted 27 октября, 14:28
Published 27 октября, 14:28
Modified 27 октября, 14:32
Updated 27 октября, 14:32
Сегодняшний матч «ястребов» с магнитогорским «Металлургом» — одним из лидеров чемпионата, кажется, вновь вернул надежду омским болельщикам: «Авангард» смог прервать свою череду поражений, ярко завершив встречу с оппонентом — победить удалось только в овертайме. Все подробности минувшего матча уже собраны в нашем материале:
В ночь на 16 ноября омичи смогут увидеть большую и очень яркую Луну — естественный спутник Земли в эту ночь будет проходить перигей своей траектории и приблизится к нашей планете на 357,5 тыс километров. Примечательно, что это полнолуние даже имеет собственное название — Бобровая Луна, полученное еще от индейских племен. Однако версии происхождения необычного наименования все еще разнятся — подробнее о них можно узнать ниже.
Однако полнолуние — не единственная «космическая» новость: уже завтра омичи могут столкнуться с достаточно ощутимой магнитной бури, которая может повлиять самочувствие метеозависимых людей. «Вспышка» активности магнитосферы ожидается практически на протяжении всего дня — уже к вечеру прогнозы ученых обещают приемлемые значения.