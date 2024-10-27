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Posted 27 октября, 14:28

Published 27 октября, 14:28

Modified 27 октября, 14:32

Updated 27 октября, 14:32

Долгожданная победа, Бобровая Луна и магнитные бури. Омск в воскресенье

Долгожданная победа, Бобровая Луна и магнитные бури. Омск в воскресенье

27 октября 2024, 14:28
Фото: gorod55.ru
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Долгожданная победа «Авангарда».

Сегодняшний матч «ястребов» с магнитогорским «Металлургом» — одним из лидеров чемпионата, кажется, вновь вернул надежду омским болельщикам: «Авангард» смог прервать свою череду поражений, ярко завершив встречу с оппонентом — победить удалось только в овертайме. Все подробности минувшего матча уже собраны в нашем материале:

Победа в овертайме. Омский «Авангард» одолел действующего чемпиона
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Новость №2. Омичей ожидает «бобровое» полнолуние.

В ночь на 16 ноября омичи смогут увидеть большую и очень яркую Луну — естественный спутник Земли в эту ночь будет проходить перигей своей траектории и приблизится к нашей планете на 357,5 тыс километров. Примечательно, что это полнолуние даже имеет собственное название — Бобровая Луна, полученное еще от индейских племен. Однако версии происхождения необычного наименования все еще разнятся — подробнее о них можно узнать ниже.

Бобровая Луна. В ночь на 16 ноября омичи смогут наблюдать «именное» суперлуние
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Новость №3. Приближение магнитной бури.

Однако полнолуние — не единственная «космическая» новость: уже завтра омичи могут столкнуться с достаточно ощутимой магнитной бури, которая может повлиять самочувствие метеозависимых людей. «Вспышка» активности магнитосферы ожидается практически на протяжении всего дня — уже к вечеру прогнозы ученых обещают приемлемые значения.

Новая рабочая неделя начнется для омичей с погодной неприятности
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#Илья Скобин#Авангард#Омск#Победа#Итоги дня#Магнитные бури#Метеозависимость#Полнолуние#Металлург#Бобровая Луна
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