«Не смогли подобрать ключи»: тренер «Авангарда» Звягин — о поражении «Барысу»

Posted 11 октября, 04:06
Published 11 октября, 04:06
Modified 11 октября, 04:09
Updated 11 октября, 04:09
Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин на послематчевой пресс-конференции рассказал о причинах поражения «Барысу». «Ястребы» уступили со счетом 0:1. В первом периоде «Авангард» создавал атаку за атакой, однако затем отдал инициативу хозяевам площадки.
«Мы хорошо начали игру, очень много владели шайбой. Несколько стопроцентных шансов у нас было, здорово там выручил вратарь. В третьем периоде соперник сыграл самоотверженно, было много заблокированных бросков. Не смогли подобрать ключ к воротам», — рассказал Звягин.
В заключительном периоде игроки «Авангарда» смогли нанести всего лишь три броска по воротам «Барыса».
«Были рядом со штангой моменты. Не знаю, с чем это связано. Была вязкая такая игра. Не смогли вскрыть „Барыс“ в обороне», — добавил Звягин.
Следующую игру «Авангард» проведет завтра, 12 октября, в Магнитогорске с местным «Металлургом». А обзор матча с «Барысом» — в нашем материале: