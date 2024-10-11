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Posted 11 октября, 04:06

Published 11 октября, 04:06

Modified 11 октября, 04:09

Updated 11 октября, 04:09

Тренер омского «Авангарда» объяснил причины поражения «Барысу»

«Не смогли подобрать ключи»: тренер «Авангарда» Звягин — о поражении «Барысу»

11 октября 2024, 04:06
Фото: ХК Авангард

Тренер омского «Авангарда» объяснил причины поражения «Барысу»

В первом периоде «Авангард» создавал атаку за атакой, однако затем отдал инициативу хозяевам площадки.

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин на послематчевой пресс-конференции рассказал о причинах поражения «Барысу». «Ястребы» уступили со счетом 0:1. В первом периоде «Авангард» создавал атаку за атакой, однако затем отдал инициативу хозяевам площадки.

«Мы хорошо начали игру, очень много владели шайбой. Несколько стопроцентных шансов у нас было, здорово там выручил вратарь. В третьем периоде соперник сыграл самоотверженно, было много заблокированных бросков. Не смогли подобрать ключ к воротам», — рассказал Звягин.

В заключительном периоде игроки «Авангарда» смогли нанести всего лишь три броска по воротам «Барыса».

«Были рядом со штангой моменты. Не знаю, с чем это связано. Была вязкая такая игра. Не смогли вскрыть „Барыс“ в обороне», — добавил Звягин.

Следующую игру «Авангард» проведет завтра, 12 октября, в Магнитогорске с местным «Металлургом». А обзор матча с «Барысом» — в нашем материале:

«Авангард» на выезде с минимальным счетом проиграл аутсайдеру КХЛ — «Барысу»
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