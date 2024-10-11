«Не смогли подобрать ключи»: тренер «Авангарда» Звягин — о поражении «Барысу»

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин на послематчевой пресс-конференции рассказал о причинах поражения «Барысу». «Ястребы» уступили со счетом 0:1. В первом периоде «Авангард» создавал атаку за атакой, однако затем отдал инициативу хозяевам площадки.