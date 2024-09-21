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Маршрутное такси

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Сентябрь
В Омске частный перевозчик отказался от двух популярных маршрутов
21 сентября, 10:56
Август
«Будем ходить пешком». Жители Крутой Горки пожаловались на повышение платы за проезд
16 августа, 13:45
Июль
Идет расследование. В Омске после столкновения с иномаркой перевернулась маршрутка
18 июля, 08:33
Июнь
Масштабные изменения. В День России в Омске скорректируют 18 автобусных маршрутов
10 июня, 12:10
Март
Ликвидировали подручными средствами. В Омске возле СибАДИ вспыхнула маршрутка
18 марта, 12:05
Прокуратура проконтролирует проверку после ДТП с маршруткой в Омске
В результате столкновения пассажирского транспорта и легковушки пострадали женщина и ребенок.
12 марта, 13:52
Январь
По просьбам омичей. Дептранс запустил дополнительные рейсы популярного маршрута
Теперь автобусы №46 будут чаще ходить до остановки «СНТ „Заря-2“.
31 января, 08:53
Следком возбудил уголовное дело после ДТП с маршруткой, в котором пострадали омичи
29 января, 12:02
В Омске накажут водителя маршрутки, который вытолкнул 17-летнюю девушку из салона
26 января, 15:30
В центр Омска может вернуться еще одна популярная маршрутка
26 января, 11:16
«Пошел на принцип». В Омске водитель высадил из маршрутки подростков из-за проездного
23 января, 12:57
«Может наступить катастрофа». Омские частные перевозчики массово обратились к Хоценко
10 января, 09:20
Декабрь 2023
«Неприятный сюрприз». В омской маршрутке пассажиры начали платить за проезд 40 рублей
28 декабря 2023, 10:05
С рук не сойдет. Бастрыкин возбудил уголовное дело после высадки девочки на мороз
6 декабря 2023, 08:39
Ноябрь 2023
Дыра в асфальте, жестокий общественный транспорт и эко-загрязнение. Омск сегодня
23 ноября 2023, 14:30
Октябрь 2023
Уровень дохода, «смертельный» сон и слезы из-за оплаты проезда. Омск сегодня
16 октября 2023, 14:08
Омский перевозчик объяснил, почему проезд по маршруту №100 подорожал до 55 рублей
5 октября 2023, 09:03
Проезд за 50 рублей. Омичи пожаловались на самовольную установку цен в маршрутке №100
4 октября 2023, 10:58
Сентябрь 2023
Мэрия Омска выставила на продажу 5 маршруток «Луидор» по 1,5 млн рублей
Машины 2018 года выпуска оснащены системой видеонаблюдения и складной аппарелью для перевозки инвалидов.
29 сентября 2023, 10:00
Наказание для учителя, проданная «Мега» и исчезающие маршрутки. Омск сегодня
28 сентября 2023, 14:26

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