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Омский следком возбудил дело после ДТП с маршруткой в Нефтяниках

Следком возбудил уголовное дело после ДТП с маршруткой, в котором пострадали омичи

29 января 2024, 12:02
Фото: 1MI

Омский следком возбудил дело после ДТП с маршруткой в Нефтяниках

Микроавтобус выехал на встречную полосу, затем врезался в опору освещения. В результате аварии помощь понадобилась 4 пассажирам.

По этому факту СУ СК России по Омской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей).

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 26 января. Предварительно установлено, что водитель маршрутки №25 («Площадь Победы» — «Микрорайон Новоалександровский») не справился с управлением и выехал на встречную полосу в районе дома №122б на улице Мира. После этого он врезался в грузовик, а потом в столб.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 4 пассажирам маршрутки, сообщили в региональном следкоме. Сейчас проверка по делу продолжается, следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, а также виновных лиц.

Пострадали дети. Омская маршрутка с пассажирами выехала на встречку и угодила в столб
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