Следком возбудил уголовное дело после ДТП с маршруткой, в котором пострадали омичи

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
По этому факту СУ СК России по Омской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей).
Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 26 января. Предварительно установлено, что водитель маршрутки №25 («Площадь Победы» — «Микрорайон Новоалександровский») не справился с управлением и выехал на встречную полосу в районе дома №122б на улице Мира. После этого он врезался в грузовик, а потом в столб.
В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 4 пассажирам маршрутки, сообщили в региональном следкоме. Сейчас проверка по делу продолжается, следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, а также виновных лиц.