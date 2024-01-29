Следком возбудил уголовное дело после ДТП с маршруткой, в котором пострадали омичи

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 26 января. Предварительно установлено, что водитель маршрутки №25 («Площадь Победы» — «Микрорайон Новоалександровский») не справился с управлением и выехал на встречную полосу в районе дома №122б на улице Мира. После этого он врезался в грузовик, а потом в столб.