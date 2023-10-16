Уровень дохода, «смертельный» сон и слезы из-за оплаты проезда. Омск сегодня

О конфликтной ситуации в маршрутке №418 Городу55 рассказала пожилая омичка. По словам женщины, она ехала в маршрутке от остановки «11-й микрорайон» до ПО «Иртыш» и хотела оплатить проезд транспортной картой. Однако из-за этого водитель начал ее оскорблять и требовать наличных денег, а после объявил, что она «заяц» и привыкла ездить бесплатно, чем довел омичку до слез. Пожилая женщина просит сотрудников департамента транспорта навести порядок в работе частных перевозчиков.