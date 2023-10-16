Уровень дохода, «смертельный» сон и слезы из-за оплаты проезда. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Новость №1. Омская область оказалась на 31 месте в рейтинге по уровню доходов населения среди регионов
Среди 85 субъектов федерации, представленных в рейтинге, Омская область занимает 31 место. Так, средняя зарплата в Омской области составила 39 тысяч рублей. При этом реальные доходы населения за год выросли на 11,5%. В среднем, омичи могут позволить себе приобрести в месяц 2,17 минимальных потребительских корзины. Первое же место занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, жители которого ежемесячно могут приобрести 5,9 фиксированных наборов товаров и услуг.
Новость №2. Трое омичей разбились насмерть в ДТП на трассе в Тюменской области
Страшная авария произошла на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области около 3 часов ночи. Тюменские Госавтоинспекторы предварительно установили, что автомобиль «Nissan Note» под управлением 26-летнего мужчины вылетел на встречную полосу и врезался в фуру. В результате ДТП погиб водитель легковушки и два его пассажира. Полицейские предполагают, что водитель иномарки уснул за рулем, что и стало причиной происшествия.
Новость №3. В Омске водитель маршрутки довел до слез пенсионерку из-за оплаты проезда
О конфликтной ситуации в маршрутке №418 Городу55 рассказала пожилая омичка. По словам женщины, она ехала в маршрутке от остановки «11-й микрорайон» до ПО «Иртыш» и хотела оплатить проезд транспортной картой. Однако из-за этого водитель начал ее оскорблять и требовать наличных денег, а после объявил, что она «заяц» и привыкла ездить бесплатно, чем довел омичку до слез. Пожилая женщина просит сотрудников департамента транспорта навести порядок в работе частных перевозчиков.