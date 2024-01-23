«Пошел на принцип». В Омске водитель высадил из маршрутки подростков из-за проездного

Кроме того, она отметила, что похожие инциденты, к сожалению, не редкость, и недавно сама столкнулась с похожей: водитель начал выгонять из салона пенсионерку, у которой возникли сложности с оплатой проезда, однако тогда за ее проезд оплатил один из пассажиров. В этом же случае, как заключила омичка, «водитель пошел на принцип».