«Пошел на принцип». В Омске водитель высадил из маршрутки подростков из-за проездного

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
О ситуации рассказала омичка в городском сообществе «Голос Омска». По ее словам, водитель маршрутного такси высадил двух девушек-подростков из салона из-за оплаты проезда одной картой. Инцидент произошел около 9 часов вечера, маршрутка направлялась в сторону МСЧ-9.
Женщина также добавила, что водитель транспорта не реагировал на замечания о том, что высаживать подростков, даже если они, по каким-то причинам, не могут оплатить проезд, незаконно.
«Водитель решил, что девушки пытались оплатить проезд за двоих одной транспортной картой школьника. На слова пассажиров, что он не имеет права высаживать детей по закону, отвечал, что они и врать не имеют права», — написала омичка.
Кроме того, она отметила, что похожие инциденты, к сожалению, не редкость, и недавно сама столкнулась с похожей: водитель начал выгонять из салона пенсионерку, у которой возникли сложности с оплатой проезда, однако тогда за ее проезд оплатил один из пассажиров. В этом же случае, как заключила омичка, «водитель пошел на принцип».