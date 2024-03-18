Ликвидировали подручными средствами. В Омске возле СибАДИ вспыхнула маршрутка

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Сегодня, 18 марта, на проспекте Мира в омских Нефтяниках загорелась маршрутка №272 («Микрорайон Входной — улица Малиновского»). Возгорание произошло недалеко от остановки «СибАДИ».
На место происшествия отправились пожарные, однако огонь удалось ликвидировать до их приезда подручными средствами.
«Возгорание ликвидировано подручными средствами до прибытия пожарной охраны. На момент прибытия пожарной охраны в салоне газели людей не было», — рассказали Городу55 в пресс-службе МЧС России по Омской области.
Напомним, что вчера на мосту в Амурском поселке произошло жуткое ДТП. Столкнулись две иномарки, водителей автомобилей доставили в больницу, один из них находится в коме.