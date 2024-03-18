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Published Сегодня, 12:05

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Иллюстрация

Ликвидировали подручными средствами. В Омске возле СибАДИ вспыхнула маршрутка

18 марта 2024, 12:05
Фото: 1MI
Иллюстрация

Возле омского СибАДИ загорелась маршрутка

К счастью, обошлось без пострадавших, огонь удалось потушить до приезда пожарных.

Сегодня, 18 марта, на проспекте Мира в омских Нефтяниках загорелась маршрутка №272 («Микрорайон Входной — улица Малиновского»). Возгорание произошло недалеко от остановки «СибАДИ».

На место происшествия отправились пожарные, однако огонь удалось ликвидировать до их приезда подручными средствами.

«Возгорание ликвидировано подручными средствами до прибытия пожарной охраны. На момент прибытия пожарной охраны в салоне газели людей не было», — рассказали Городу55 в пресс-службе МЧС России по Омской области.
Фото: Скриншот паблика «Инцидент Омск»

Напомним, что вчера на мосту в Амурском поселке произошло жуткое ДТП. Столкнулись две иномарки, водителей автомобилей доставили в больницу, один из них находится в коме.

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#Омск#Омская область#Маршрутки#Маршрутное такси#Возгорание машины#Новости#Возгорание автомобиля#Маршрутка#Возгорание#Возгорания#Анастасия Баянова
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