Проезд за 50 рублей. Омичи пожаловались на самовольную установку цен в маршрутке №100

Напомним, что недавно председатель Совета СРО «Омские перевозчики» Владимир Геворгян рассказал, что рынок частных перевозчиков сейчас находится в тяжелом положении из-за маленьких компенсаций за перевозку пассажиров-льготников. По его словам, они настолько минимальны, что не покрывают затраты перевозчиков и не способствуют развитию бизнеса. На ситуацию также влияет измененная схема движения транспорта, после введения которой 2 частных маршрута из 18 уже прекратили свое существование.