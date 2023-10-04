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Published Сегодня, 10:58

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Updated Сегодня, 11:06

Иллюстрация

Проезд за 50 рублей. Омичи пожаловались на самовольную установку цен в маршрутке №100

4 октября 2023, 10:58
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи пожаловались на самовольное повышение цен на проезд в одной из маршруток

Теперь в маршрутке №100 рядом с официальной информацией о стоимости проезда появился листок с от руки написанными расценками.

Согласно информации, написанной фломастером на листе А4, проезд в маршрутке теперь стоит почти в два раза дороже: если оплата производится наличными — 50 рублей, если же картой — 55 рублей.

Более того, по словам пассажира, водитель уверяет омичей, что цены повысились не только на этом маршруте, но и на всех остальных.

«Водитель маршрута №100 утверждает, что цены повысились во всем общественном транспорте, и предоставляет данный документ в качестве подтверждения», — рассказал один из пассажиров маршрутки.
Фото: Скриншот фотографии сообщества "Твой Омск"

Интересно, что рядом с самовольно установленными расценками все еще висит наклейка с официальной информацией о стоимости проезда. По каким причинам водители и владельцы маршрута решили оставить ее, неизвестно.

Напомним, что недавно председатель Совета СРО «Омские перевозчики» Владимир Геворгян рассказал, что рынок частных перевозчиков сейчас находится в тяжелом положении из-за маленьких компенсаций за перевозку пассажиров-льготников. По его словам, они настолько минимальны, что не покрывают затраты перевозчиков и не способствуют развитию бизнеса. На ситуацию также влияет измененная схема движения транспорта, после введения которой 2 частных маршрута из 18 уже прекратили свое существование.

Частные перевозчики заявили об убытках из-за пассажиров-льготников в Омске
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#Омск#Общественный транспорт#Проезд в общественном транспорте#Жалобы#Маршрутки#Маршрутное такси#Новости#Жалоба#Маршрутка#Анастасия Баянова
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