Проезд за 50 рублей. Омичи пожаловались на самовольную установку цен в маршрутке №100

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Согласно информации, написанной фломастером на листе А4, проезд в маршрутке теперь стоит почти в два раза дороже: если оплата производится наличными — 50 рублей, если же картой — 55 рублей.
Более того, по словам пассажира, водитель уверяет омичей, что цены повысились не только на этом маршруте, но и на всех остальных.
«Водитель маршрута №100 утверждает, что цены повысились во всем общественном транспорте, и предоставляет данный документ в качестве подтверждения», — рассказал один из пассажиров маршрутки.
Интересно, что рядом с самовольно установленными расценками все еще висит наклейка с официальной информацией о стоимости проезда. По каким причинам водители и владельцы маршрута решили оставить ее, неизвестно.
Напомним, что недавно председатель Совета СРО «Омские перевозчики» Владимир Геворгян рассказал, что рынок частных перевозчиков сейчас находится в тяжелом положении из-за маленьких компенсаций за перевозку пассажиров-льготников. По его словам, они настолько минимальны, что не покрывают затраты перевозчиков и не способствуют развитию бизнеса. На ситуацию также влияет измененная схема движения транспорта, после введения которой 2 частных маршрута из 18 уже прекратили свое существование.