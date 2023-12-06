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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после высадки девочки на мороз

С рук не сойдет. Бастрыкин возбудил уголовное дело после высадки девочки на мороз

6 декабря 2023, 08:39
Фото: 1MI

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после высадки девочки на мороз

В омских СМИ распространилась информация о том, что частный перевозчик отказался везти ребенка из-за проблем с оплатой.

Сообщения начали распространяться 4 декабря. Очевидцы инцидента рассказали, что водитель маршрутки №344 («Поселок Магистральный» — «ТЦ Лента») высадил 10-летнюю девочку на мороз из-за того, что у нее не пробивалась банковская карта. Она предложила перевести деньги, однако водитель отказался и потребовал покинуть салон.

По этому факту в СУ СК России по Омской области началась проверка, ситуацией заинтересовался и глава управления Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального СК Олегу Винникову возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах его расследования.

«Заставил освободить салон». Водитель маршрутки высадил на мороз 10-летнюю омичку
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#Омск#Омская область#Автобусный маршрут#Общественный транспорт#Проезд в общественном транспорте#Маршрутки#Маршрутное такси#Маршруты#Новости#Александр Бастрыкин#Маршрут#Маршрутка#Маршрутная сеть#Анастасия Баянова
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