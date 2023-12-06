С рук не сойдет. Бастрыкин возбудил уголовное дело после высадки девочки на мороз

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Сообщения начали распространяться 4 декабря. Очевидцы инцидента рассказали, что водитель маршрутки №344 («Поселок Магистральный» — «ТЦ Лента») высадил 10-летнюю девочку на мороз из-за того, что у нее не пробивалась банковская карта. Она предложила перевести деньги, однако водитель отказался и потребовал покинуть салон.
По этому факту в СУ СК России по Омской области началась проверка, ситуацией заинтересовался и глава управления Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального СК Олегу Винникову возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах его расследования.