С рук не сойдет. Бастрыкин возбудил уголовное дело после высадки девочки на мороз

Сообщения начали распространяться 4 декабря. Очевидцы инцидента рассказали, что водитель маршрутки №344 («Поселок Магистральный» — «ТЦ Лента») высадил 10-летнюю девочку на мороз из-за того, что у нее не пробивалась банковская карта. Она предложила перевести деньги, однако водитель отказался и потребовал покинуть салон.