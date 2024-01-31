По просьбам омичей. Дептранс запустил дополнительные рейсы популярного маршрута

В департаменте также опубликовали время, в которое автобусы этого маршрута будут подъезжать к остановке «Голубой огонек» (в сторону вокзала): с понедельника по пятницу — 19:46, 21:36, 22:05, в субботу и воскресенье — 20:29, 21:19, 21:44, 22:12.