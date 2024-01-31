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Published Сегодня, 08:53

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Омский дептранс запустил дополнительные рейсы популярного маршрута

По просьбам омичей. Дептранс запустил дополнительные рейсы популярного маршрута

31 января 2024, 08:53
Фото: 1MI

Омский дептранс запустил дополнительные рейсы популярного маршрута

Теперь автобусы №46 будут чаще ходить до остановки «СНТ „Заря-2“.

Таким решением поделились в департаменте транспорта омской мэрии. Отмечается, что решение запустить дополнительные рейсы было принято после многочисленных просьб омичей.

Так, согласно нововведениям, автобус №46 («Сады Заря-2» — «Облепиховая улица») будет доезжать до конечной, а после следовать по улице 19-я Марьяновская до остановки общественного транспорта «Ул. 1 Мая».

В департаменте также опубликовали время, в которое автобусы этого маршрута будут подъезжать к остановке «Голубой огонек» (в сторону вокзала): с понедельника по пятницу — 19:46, 21:36, 22:05, в субботу и воскресенье — 20:29, 21:19, 21:44, 22:12.

Чтобы пассажирам было удобнее, на лобовых стеклах автобусов будут установлены специальные указатели с направлением движения.

Ранее Город55 писал о возможном возвращении в центр города маршрутки №212, но теперь в виде автобуса среднего класса.

В центр Омска может вернуться еще одна популярная маршрутка
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