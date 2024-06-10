Масштабные изменения. В День России в Омске скорректируют 18 автобусных маршрутов

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня России в Омске изменятся 18 маршрутов общественного транспорта. Пять из них скорректируют из-за гуляний в центре города, остальные 13 — из-за открытия Ленинградского моста.
12 июня с 11:00 до 13:00 перекроют следующие центральные улицы: Красный путь (от Интернациональной до Ивана Алексеева), Ленина (от Ивана Алексеева до Лермонтова), Спартаковская, Петра Некрасова, Партизанская (от Таубе до Ленина), Герцена (от Ленина до Интернациональной).
По этой причине транспорт по маршрутам № 25 и 73 поедет по Красному пути, Интернациональной, Гагарина и Комсомольскому мосту. Дальше автобусы № 25 поедут по улицам Думской, Пушкина и Лермонтова, а № 73 — по улицам Лермонтова, Ленина и Маяковского.
Также изменится маршрут №28, с Левого берега автобусы поедут через мост им. 60-летия победы по улицам Фрунзе, Герцена, Интернациональной и Красному пути. По этим же улицам с Герцена поедет маршрут № 94. Автобус № 34 же, выезжая с Герцена, направится по Фрунзе, Гусарова, Интернациональной и вновь на Герцена.
Из-за открытия Ленинградского моста будет перекрыт мостовой переход и подъезды к нему от улицы Суворова до Иртышской Набережной, по этой причине изменятся 13 маршрутов: № 409, 418, 331, 410, 17, 125, 45, 79, 414, 62, 61, 16, 8Н — транспорт будет двигаться по метромосту и объезжать перекрытые улицы по Фрунзе и Жукова.