Масштабные изменения. В День России в Омске скорректируют 18 автобусных маршрутов

Также изменится маршрут №28, с Левого берега автобусы поедут через мост им. 60-летия победы по улицам Фрунзе, Герцена, Интернациональной и Красному пути. По этим же улицам с Герцена поедет маршрут № 94. Автобус № 34 же, выезжая с Герцена, направится по Фрунзе, Гусарова, Интернациональной и вновь на Герцена.