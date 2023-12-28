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«Неприятный сюрприз». В омской маршрутке пассажиры начали платить за проезд 40 рублей

28 декабря 2023, 10:05
Фото: 1MI
Иллюстрация

В одной из омских маршруток цена за проезд поднялась до 40 рублей

Подорожание стало неожиданной новостью для омичей, севших утром в маршрутку №212.

О ситуации рассказала одна из пассажирок в городском паблике «Омск ВК». По словам женщины, перевозчик, который возит омичей по маршруту №212 («СТЦ Мега» — «ТЦ Лента»), поднял цену на проезд на 5 рублей за один раз. При том, что предупреждений о повышении стоимости не было.

«Неприятный сюрприз с утра! Маршрутка №212 подняла цены сразу на 5 рублей. Нигде не было предупреждений, никакой информации. Заходим сейчас в транспорт и узнаем: оплата по карте 40 рублей, наличкой 35!» — написал омичка Ирина.

Кроме того, женщина полагает, что это далеко не последняя такая ситуация и частные перевозчики продолжать повышать цены.

«Думается, это первая ласточка, видимо сейчас и остальные маршрутки подорожают», — добавила она.

Напомним, что ранее на работу общественного транспорта массово пожаловались сотрудники «Меги», которые не могут уехать домой после рабочего дня.

«Не жалоба, а крик души». Работники «Меги» массово пожаловались на работу транспорта
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#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Проезд в общественном транспорте#Маршрутки#Маршрутное такси#Маршруты#Плата за проезд#Новости#Проезд#Маршрутка#Анастасия Баянова
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