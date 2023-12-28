«Неприятный сюрприз». В омской маршрутке пассажиры начали платить за проезд 40 рублей

О ситуации рассказала одна из пассажирок в городском паблике «Омск ВК». По словам женщины, перевозчик, который возит омичей по маршруту №212 («СТЦ Мега» — «ТЦ Лента»), поднял цену на проезд на 5 рублей за один раз. При том, что предупреждений о повышении стоимости не было.