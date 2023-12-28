«Неприятный сюрприз». В омской маршрутке пассажиры начали платить за проезд 40 рублей

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
О ситуации рассказала одна из пассажирок в городском паблике «Омск ВК». По словам женщины, перевозчик, который возит омичей по маршруту №212 («СТЦ Мега» — «ТЦ Лента»), поднял цену на проезд на 5 рублей за один раз. При том, что предупреждений о повышении стоимости не было.
«Неприятный сюрприз с утра! Маршрутка №212 подняла цены сразу на 5 рублей. Нигде не было предупреждений, никакой информации. Заходим сейчас в транспорт и узнаем: оплата по карте 40 рублей, наличкой 35!» — написал омичка Ирина.
Кроме того, женщина полагает, что это далеко не последняя такая ситуация и частные перевозчики продолжать повышать цены.
«Думается, это первая ласточка, видимо сейчас и остальные маршрутки подорожают», — добавила она.
Напомним, что ранее на работу общественного транспорта массово пожаловались сотрудники «Меги», которые не могут уехать домой после рабочего дня.