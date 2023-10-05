Омский перевозчик объяснил, почему проезд по маршруту №100 подорожал до 55 рублей

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Александр Макаров, выполняющий перевозки по маршруту №100 («ул. Малиновского» — «Ребровка — Южная улица»), рассказал «NGS55.RU» о причинах повышения стоимости проезда почти в два раза.
В первую очередь, повышение стоимости связано с увеличением цен на запчасти и обслуживание транспорта. По словам Макарова, ситуация усложняется тем, что деньги на эти нужды не выделяются и оставляют частных перевозчиков в тяжелом положении.
«Когда я покупал новые машины, они стоили 1,7 миллиона, а сейчас — 3,7 миллиона. Нам, в отличие от субсидируемых организаций, деньги никто не выделяет. Мы возим льготников за 20 рублей, проезд стоил 30 рублей. А у меня пригород: у меня переезд, светофор поставили, машины ходят с опозданиями. При таком подходе к стоимости машин, запчастей, ГСМ и ремонта цена проезда остается той же. Цена поднялась на все, кроме проезда», — рассказал перевозчик.
Макаров отметил, что повышение стоимости проезда в данном случае — единственный выход и перевозчики идут на это не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы иметь возможность чинить машины и выпускать их на маршрут.
«Я думаю не о дополнительном обогащении, а о том, чтобы людей возить на работу, в школу и прочие места. Здесь о прибыли не идет речи вообще. Здесь вопрос о способности выпускать машины в линию», — добавил Александр Макаров.
Напомним, что вчера в социальных сетях распространилась фотография с самовольно установленными ценами на проезд в маршрутке. Согласно информации, написанной фломастером на листе А4, теперь пассажиры должны платить за проезд 50 рублей — если оплата производится наличными, и 55 — если картой.