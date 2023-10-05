Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Омский перевозчик объяснил, почему проезд по маршруту №100 подорожал до 55 рублей

Омский перевозчик объяснил, почему проезд по маршруту №100 подорожал до 55 рублей

5 октября 2023, 09:03
Фото: Город55
По его словам, он думает не об обогащении, а о том, как возить людей на работу и выпускать марины на маршрут.

Александр Макаров, выполняющий перевозки по маршруту №100 («ул. Малиновского» — «Ребровка — Южная улица»), рассказал «NGS55.RU» о причинах повышения стоимости проезда почти в два раза.

В первую очередь, повышение стоимости связано с увеличением цен на запчасти и обслуживание транспорта. По словам Макарова, ситуация усложняется тем, что деньги на эти нужды не выделяются и оставляют частных перевозчиков в тяжелом положении.

«Когда я покупал новые машины, они стоили 1,7 миллиона, а сейчас — 3,7 миллиона. Нам, в отличие от субсидируемых организаций, деньги никто не выделяет. Мы возим льготников за 20 рублей, проезд стоил 30 рублей. А у меня пригород: у меня переезд, светофор поставили, машины ходят с опозданиями. При таком подходе к стоимости машин, запчастей, ГСМ и ремонта цена проезда остается той же. Цена поднялась на все, кроме проезда», — рассказал перевозчик.

Макаров отметил, что повышение стоимости проезда в данном случае — единственный выход и перевозчики идут на это не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы иметь возможность чинить машины и выпускать их на маршрут.

«Я думаю не о дополнительном обогащении, а о том, чтобы людей возить на работу, в школу и прочие места. Здесь о прибыли не идет речи вообще. Здесь вопрос о способности выпускать машины в линию», — добавил Александр Макаров.

Напомним, что вчера в социальных сетях распространилась фотография с самовольно установленными ценами на проезд в маршрутке. Согласно информации, написанной фломастером на листе А4, теперь пассажиры должны платить за проезд 50 рублей — если оплата производится наличными, и 55 — если картой.

Проезд за 50 рублей. Омичи пожаловались на самовольную установку цен в маршрутке №100
Узнать подробнее
#Омск#Автобусный маршрут#Общественный транспорт#Маршрутки#Маршрутное такси#Маршруты#Новости#Маршрутка#Частный перевозчик#Маршрутная сеть#Частные перевозчики#Анастасия Баянова
Подпишитесь
«Я не отказываюсь». Появился кандидат на кресло главы омского минздрава
Сегодня, 06:56
В министерстве региональной политики Омской области появился новый замминистра
Сегодня, 07:44
Стали больше получать. Средняя зарплата в Омской области выросла до 51,9 тысяч рублей
Сегодня, 04:42
С «Уральских авиалиний» хотят взыскать миллион за посадку лайнера Сочи-Омск в поле
Сегодня, 06:23
Бывшего омского прокурора Назарова заподозрили в получении взятки в 3.5 млн рублей
Сегодня, 09:42
100 деревьев для Омской крепости. Волонтеры озеленили исторический центр города
Сегодня, 03:57