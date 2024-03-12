Прокуратура проконтролирует проверку после ДТП с маршруткой в Омске

Предварительно удалось установить, что 54-летний водитель автомобиля «Шевроле» ехал по улице 3-я Енисейская. В районе дома 2/3 он не предоставил преимущество в движении «Газели Некст», которая следовала по маршруту №503 («ТЦ Мега — мкр Загородный»).