Прокуратура проконтролирует проверку после ДТП с маршруткой в Омске

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Омская прокуратура проконтролирует проверку по факту ДТП с участием маршрутки в Кировском округе. После ее окончания специалисты оценят действия виновника аварии.
Предварительно удалось установить, что 54-летний водитель автомобиля «Шевроле» ехал по улице 3-я Енисейская. В районе дома 2/3 он не предоставил преимущество в движении «Газели Некст», которая следовала по маршруту №503 («ТЦ Мега — мкр Загородный»).
В результате произошло столкновение, медицинская помощь понадобилась женщине и 14-летнему пассажиру маршрутки. Они не получили серьезных травм.