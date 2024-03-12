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Омская прокуратура проконтролирует проверку по факту ДТП с маршруткой

Прокуратура проконтролирует проверку после ДТП с маршруткой в Омске

12 марта 2024, 13:52
Фото: Прокуратура Омской области

Омская прокуратура проконтролирует проверку по факту ДТП с маршруткой

В результате столкновения пассажирского транспорта и легковушки пострадали женщина и ребенок.

Омская прокуратура проконтролирует проверку по факту ДТП с участием маршрутки в Кировском округе. После ее окончания специалисты оценят действия виновника аварии.

Предварительно удалось установить, что 54-летний водитель автомобиля «Шевроле» ехал по улице 3-я Енисейская. В районе дома 2/3 он не предоставил преимущество в движении «Газели Некст», которая следовала по маршруту №503 («ТЦ Мега — мкр Загородный»).

В результате произошло столкновение, медицинская помощь понадобилась женщине и 14-летнему пассажиру маршрутки. Они не получили серьезных травм.

Травмы у женщины и ребенка. В Омске легковушка врезалась в пассажирскую маршрутку
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#ДТП#Омск#Омская область#Прокуратура#Автобусный маршрут#ДТП с маршруткой#Маршрутки#Маршрутное такси#Маршруты#Новости#Маршрут#Маршрутная сеть#Анастасия Баянова
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