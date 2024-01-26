В Омске накажут водителя маршрутки, который вытолкнул 17-летнюю девушку из салона

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
О задержании водителя маршрутки, который силой высадил 17-летнюю девушку из салона, стало известно сегодня, об этом рассказали в пресс-службе управления МВД России по Омской области. Причиной агрессивного поведения по отношению к пассажиру стало желание оплатить проезд картой «Омка». Проездной находился в телефоне у омички, других способов оплаты у нее не было. Такой расклад не устроил водителя и он решил высадить девушку из салона, применив силу.
Сейчас по факту произошедшего полицейские проводят проверку, 54-летний мужчина уже извинился перед потерпевшей, но это не отменяет возможности его привлечения к уголовной ответственности.
Напомним, что неприятный инцидент произошел на остановке «Пятый микрорайон» несколько дней назад, 24 января. Позже об этом заговорили и в соцсетях, а родители омички подали заявление в полицию.