В Омске накажут водителя маршрутки, который вытолкнул 17-летнюю девушку из салона

О задержании водителя маршрутки, который силой высадил 17-летнюю девушку из салона, стало известно сегодня, об этом рассказали в пресс-службе управления МВД России по Омской области. Причиной агрессивного поведения по отношению к пассажиру стало желание оплатить проезд картой «Омка». Проездной находился в телефоне у омички, других способов оплаты у нее не было. Такой расклад не устроил водителя и он решил высадить девушку из салона, применив силу.