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Водителя, который вытолкнул 17-летнюю девушку из маршрутки, ждет наказание

В Омске накажут водителя маршрутки, который вытолкнул 17-летнюю девушку из салона

26 января 2024, 15:30
Фото: 1MI

Водителя, который вытолкнул 17-летнюю девушку из маршрутки, ждет наказание

Заявление на мужчину написали родители омички.

О задержании водителя маршрутки, который силой высадил 17-летнюю девушку из салона, стало известно сегодня, об этом рассказали в пресс-службе управления МВД России по Омской области. Причиной агрессивного поведения по отношению к пассажиру стало желание оплатить проезд картой «Омка». Проездной находился в телефоне у омички, других способов оплаты у нее не было. Такой расклад не устроил водителя и он решил высадить девушку из салона, применив силу.

Сейчас по факту произошедшего полицейские проводят проверку, 54-летний мужчина уже извинился перед потерпевшей, но это не отменяет возможности его привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, что неприятный инцидент произошел на остановке «Пятый микрорайон» несколько дней назад, 24 января. Позже об этом заговорили и в соцсетях, а родители омички подали заявление в полицию.

Применил силу и высадил. Омичка подала заявление в полицию на водителя маршрутки
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#Омск#Омская область#Нарушения#Маршрутки#Маршрутное такси#Маршруты#Новости#Маршрут#Маршрутка#Нарушитель#Маршрутная сеть#Нарушение закона#Анастасия Баянова
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