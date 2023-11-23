Дыра в асфальте, жестокий общественный транспорт и эко-загрязнение. Омск сегодня

В Таврическом районе 16-летнего подростка выгнали из маршрутки посреди трассы из-за того, что тот не уступил место пожилой женщине из-за плохого самочувствия. Один из пассажиров решил проучить ребенка. Мужчина дождался, когда автобус остановится, и вытолкнул подростка из салона, после чего маршрутное такси поехало дальше. По факту происшествия уже началась проверка.