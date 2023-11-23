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Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

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Дыра в асфальте, жестокий общественный транспорт и эко-загрязнение. Омск сегодня

23 ноября 2023, 14:30
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичи пожаловались на разбитую крышку колодца рядом с администрацией округа

Сегодня в редакцию Города55 обратились читатели с жалобой на разбитый люк коллектора возле сквера на площади Серова. Судя по фотографиям, представленным жителями города, крышка колодца пришла в негодность. Такая дыра на участке, где большая проходимость людей, могла привести к несчастному случаю. Однако администрация Ленинского округа быстро отреагировала на ситуацию и провела необходимые работы, люк вскоре заменили на новый.

«Примите меры». Омичи пожаловались на опасный колодец посреди дороги
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Новость №2. Юного омича выгнали из автобуса посреди трассы за отказ уступить бабушке место

В Таврическом районе 16-летнего подростка выгнали из маршрутки посреди трассы из-за того, что тот не уступил место пожилой женщине из-за плохого самочувствия. Один из пассажиров решил проучить ребенка. Мужчина дождался, когда автобус остановится, и вытолкнул подростка из салона, после чего маршрутное такси поехало дальше. По факту происшествия уже началась проверка.

Выкинули на мороз. В Омской области подростка выгнали из маршрутки посреди трассы
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Новость №3. В Омской области эко-предприятие уличили в загрязнении воздуха

В региональной прокуратуре сообщили о проверке ООО «Фултон» — крупном предприятии, которое занимается обезвреживанием медицинских и биологических отходов. Выяснилось, что компания не разработала план мероприятий по достижению квот выбросов на территории предприятия. Руководителю ООО «Фултон» внесли представление, но никакой реакции за этим не последовало, после чего прокуратуре пришлось обратиться в суд.

Игнорировали просьбу. В Омской области эко-предприятие уличили в загрязнении воздуха
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