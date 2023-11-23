Дыра в асфальте, жестокий общественный транспорт и эко-загрязнение. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Новость №1. Омичи пожаловались на разбитую крышку колодца рядом с администрацией округа
Сегодня в редакцию Города55 обратились читатели с жалобой на разбитый люк коллектора возле сквера на площади Серова. Судя по фотографиям, представленным жителями города, крышка колодца пришла в негодность. Такая дыра на участке, где большая проходимость людей, могла привести к несчастному случаю. Однако администрация Ленинского округа быстро отреагировала на ситуацию и провела необходимые работы, люк вскоре заменили на новый.
Новость №2. Юного омича выгнали из автобуса посреди трассы за отказ уступить бабушке место
В Таврическом районе 16-летнего подростка выгнали из маршрутки посреди трассы из-за того, что тот не уступил место пожилой женщине из-за плохого самочувствия. Один из пассажиров решил проучить ребенка. Мужчина дождался, когда автобус остановится, и вытолкнул подростка из салона, после чего маршрутное такси поехало дальше. По факту происшествия уже началась проверка.
Новость №3. В Омской области эко-предприятие уличили в загрязнении воздуха
В региональной прокуратуре сообщили о проверке ООО «Фултон» — крупном предприятии, которое занимается обезвреживанием медицинских и биологических отходов. Выяснилось, что компания не разработала план мероприятий по достижению квот выбросов на территории предприятия. Руководителю ООО «Фултон» внесли представление, но никакой реакции за этим не последовало, после чего прокуратуре пришлось обратиться в суд.