«Может наступить катастрофа». Омские частные перевозчики массово обратились к Хоценко

Кроме того, на рынок негативно влияет и «транспортная реформа», из-за которой маршрутки перестали ездить по центру города. Это, как сообщили перевозчики, повлияло не только на пассажиров, но и на частников, которые потеряли значительный доход. После реализации новой транспортной системы закрылось несколько маршрутов, а омичи лишились возможности без пересадок добираться до центра.