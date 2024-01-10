Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Омские частные перевозчики массово обратились к губернатору открытым письмом

«Может наступить катастрофа». Омские частные перевозчики массово обратились к Хоценко

10 января 2024, 09:20
Фото: 1MI

Омские частные перевозчики массово обратились к губернатору открытым письмом

Перевозчики призвали главу региона провести с ними встречу и обсудить вопросы, которые помогут избежать проблем с частным транспортом.

Открытое письмо появилось на сайте СРО некоммерческого партнерства омских перевозчиков. Не секрет, что частники давно начали заявлять о тяжелом состоянии рынка. По их словам, расходы на перевозки пассажиров и содержание транспорта значительно превосходят дотации, которые должно обеспечивать руководство региона, что приводит бизнес к убыткам.

«В последние три года произошел значительный рост расходов, причем как в частном секторе, так и в муниципальном. Но разрыв между реальным тарифом и стоимостью проезда для граждан в муниципальном транспорте подпитывает бюджет города, а частные перевозчики никаких дотаций не получают. При стоимости проезда в 25 рублей, тариф на перевозку в муниципальном транспорте в 2023 составил 48 рублей, а на 2024 год он составит более 52 рублей! Муниципальный перевозчик получает деньги для покрытия затрат в полном объеме, частные компании же, при перевозке пассажиров, из городского бюджета не получают ничего», — написали в письме перевозчики.

Частники также заметили, что такая ситуация сложилась только в Омской области. В соседствующих регионах, по их словам, дела в этой сфере обстоят намного лучше: и частные, и муниципальные перевозчики получают компенсацию в полном объеме.

Кроме того, на рынок негативно влияет и «транспортная реформа», из-за которой маршрутки перестали ездить по центру города. Это, как сообщили перевозчики, повлияло не только на пассажиров, но и на частников, которые потеряли значительный доход. После реализации новой транспортной системы закрылось несколько маршрутов, а омичи лишились возможности без пересадок добираться до центра.

«Все выше изложенное, поставило частный сектор перевозок общественного транспорта (а это почти 40% рынка перевозок пассажиров) не просто на грань выживания, а на черту, за которой может наступить реальная катастрофа», — добавили в письме.

Эти обстоятельства вынудили сообщество перевозчиков обратиться к губернатору с просьбой провести встречу с ними, чтобы обсудить насущные вопросы и прийти к общему решению, которое позволит не потерять частные маршруты.

Фото: СРО некоммерческое партнерство омские перевозчики

Напомним, что еще в начале осени председатель Совета СРО «Омские перевозчики» Владимир Геворгян говорил о тяжелом положении рынка частных перевозчиков. Тогда он уделил особое внимание вопросу перевозки пассажиров-льготников, компенсации за которых не покрывают затрат.

Частные перевозчики заявили об убытках из-за пассажиров-льготников в Омске
Узнать подробнее
#Омск#Перевозчики#Маршрутки#Маршрутное такси#Маршруты#Новости#Маршрут#Маршрутка#Частный перевозчик#Частные перевозчики#Пассажирские перевозки#Анастасия Баянова
Подпишитесь
«А если эпидемия?»: в омских поликлиниках закончилась вакцина против кори
Сегодня, 06:00
Оклады увеличатся? Большинство омских компаний планируют поднять зарплату в этом году
Сегодня, 03:11
Сырость и плесень. В омской двухэтажке с ноября стоит пар из-за сырого подвала
Сегодня, 02:47
Рвота, диарея, кашель, температура. Какая инфекция «косит» омичей этой зимой
Сегодня, 10:48
Будьте осторожны. В начале первой рабочей недели года Омск накроет сильнейшая метель
Вчера, 09:03
Нейросеть против Полежаева. Как будет выглядеть памятник омскому поэту Кутилову
Сегодня, 07:19