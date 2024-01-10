«Может наступить катастрофа». Омские частные перевозчики массово обратились к Хоценко

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Открытое письмо появилось на сайте СРО некоммерческого партнерства омских перевозчиков. Не секрет, что частники давно начали заявлять о тяжелом состоянии рынка. По их словам, расходы на перевозки пассажиров и содержание транспорта значительно превосходят дотации, которые должно обеспечивать руководство региона, что приводит бизнес к убыткам.
«В последние три года произошел значительный рост расходов, причем как в частном секторе, так и в муниципальном. Но разрыв между реальным тарифом и стоимостью проезда для граждан в муниципальном транспорте подпитывает бюджет города, а частные перевозчики никаких дотаций не получают. При стоимости проезда в 25 рублей, тариф на перевозку в муниципальном транспорте в 2023 составил 48 рублей, а на 2024 год он составит более 52 рублей! Муниципальный перевозчик получает деньги для покрытия затрат в полном объеме, частные компании же, при перевозке пассажиров, из городского бюджета не получают ничего», — написали в письме перевозчики.
Частники также заметили, что такая ситуация сложилась только в Омской области. В соседствующих регионах, по их словам, дела в этой сфере обстоят намного лучше: и частные, и муниципальные перевозчики получают компенсацию в полном объеме.
Кроме того, на рынок негативно влияет и «транспортная реформа», из-за которой маршрутки перестали ездить по центру города. Это, как сообщили перевозчики, повлияло не только на пассажиров, но и на частников, которые потеряли значительный доход. После реализации новой транспортной системы закрылось несколько маршрутов, а омичи лишились возможности без пересадок добираться до центра.
«Все выше изложенное, поставило частный сектор перевозок общественного транспорта (а это почти 40% рынка перевозок пассажиров) не просто на грань выживания, а на черту, за которой может наступить реальная катастрофа», — добавили в письме.
Эти обстоятельства вынудили сообщество перевозчиков обратиться к губернатору с просьбой провести встречу с ними, чтобы обсудить насущные вопросы и прийти к общему решению, которое позволит не потерять частные маршруты.
Напомним, что еще в начале осени председатель Совета СРО «Омские перевозчики» Владимир Геворгян говорил о тяжелом положении рынка частных перевозчиков. Тогда он уделил особое внимание вопросу перевозки пассажиров-льготников, компенсации за которых не покрывают затрат.