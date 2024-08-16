«Будем ходить пешком». Жители Крутой Горки пожаловались на повышение платы за проезд

В паблике «Типичный Омск» жители Крутой горки пожаловались на резкое повышение стоимости проезда. Теперь чтобы уехать из отдаленного микрорайона на автобусе №197 («Им. Валентины Бархатовой — Мкр Крутая Горка») придется заплатить 102 рубля. Местные отмечают, что ранее они платили 61 рубль, что на 67% меньше.