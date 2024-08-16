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Published Сегодня, 13:45

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Updated Сегодня, 13:48

Жители Крутой Горки пожаловались на повышение стоимости проезда

«Будем ходить пешком». Жители Крутой Горки пожаловались на повышение платы за проезд

16 августа 2024, 13:45
Фото: 1MI

Жители Крутой Горки пожаловались на повышение стоимости проезда

Жители микрорайона Крутая Горка пожаловались на резкое повышение стоимости проезда — теперь чтобы доехать до Омска им придется платить 102 рубля.

В паблике «Типичный Омск» жители Крутой горки пожаловались на резкое повышение стоимости проезда. Теперь чтобы уехать из отдаленного микрорайона на автобусе №197 («Им. Валентины Бархатовой — Мкр Крутая Горка») придется заплатить 102 рубля. Местные отмечают, что ранее они платили 61 рубль, что на 67% меньше.

«Немыслимо дорого стало ездить в город и обратно. Жители Крутой горки возмущены, приходится тратить больше 200 руб. на проезд в автобусе, просто чтобы доехать на работу, а вечером обратно вернуться домой. Видя эту ситуацию, скоро и водители маршрутки № 423 задумаются о поднятии цены на проезд, а она и так не маленькая, 100 руб в один конец», — написала омичка Ульяна Семенкина.

Девушка также отметила, что жителям Крутой Горки приходится отдельно доплачивать за проезд по городу, так как маршрут ходит только до остановки «Им. Валентины Бархатовой».

«Мы просим снизить стоимость проезда на маршруте № 197П до первоначального значения или меньше. Иначе нам придётся пешком ходить в город. Почему для нас рассчитывают тарифы, как за междугородний проезд?» — задается вопросом омичка.

Ситуацию прокомментировали в министерстве транспорта Омской области, объяснив, что стоимость проезда зависит от расстояния, которое транспорт проходит за границей Омска.

«По информации специалистов отдела транспорта, при установлении стоимости проезда на межмуниципальных маршрутах министерство руководствуется нормами приказа РЭК Омской области, по которому тариф на пассажирские перевозки составляет 2 рубля за километр (за границей города Омска). Маршрут №197 является пригородным по причине того, что его путь следования проходит через два муниципальных образования», — сообщили в минтрансе.
Новый перевозчик приступил к работе на межмуниципальном маршруте Омск-Седельниково
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Маршрутки#Маршрутное такси#Маршруты#Новости#Пассажирский транспорт
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