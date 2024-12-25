Сегодня в Омске: новый автобусный маршрут, грязный воздух и 10-балльные пробки

С 1 января 2025 года в Омске заработает новый автобусный маршрут №41, он свяжет поселок Светлый и улицу Лизы Чайкиной. Об этом глава города Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале. На маршруте будут работать 4 автобуса среднего класса с интервалом движения 17 минут.