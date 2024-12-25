Сегодня в Омске: новый автобусный маршрут, грязный воздух и 10-балльные пробки

Posted 25 декабря, 14:12
Published 25 декабря, 14:12
Modified 25 декабря, 14:16
Updated 25 декабря, 14:16
Новость №1. Омичам пообещали новый автобусный маршрут в поселок Светлый
С 1 января 2025 года в Омске заработает новый автобусный маршрут №41, он свяжет поселок Светлый и улицу Лизы Чайкиной. Об этом глава города Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале. На маршруте будут работать 4 автобуса среднего класса с интервалом движения 17 минут.
Новость №2. Омскую область снова настигли проблемы с качеством воздуха
В воздухе на территории Центрального округа Омска зафиксировали превышение норм по содержанию оксида углерода. Неблагоприятные метеоусловия заметили жители этой части города. По словам омичей, открывать окна ночью теперь стало нельзя, так как на улице пахнет химией.
Новость №3. В вечерний час-пик омские дороги сковали пробки
Сегодня вечером Омск погряз в километровых пробках. По данным 2ГИС, на некоторых магистралях заторы достигали 10 баллов. Самая сложная ситуация была на центральных улицах, в городке Нефтяников и на Левом берегу, во многих случаях причинами пробок стали аварии.