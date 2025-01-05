«Бонус» после каникул, яркая победа и угрозы оружием. Омск в воскресенье

Сложно сказать, из-за чего разгорелся конфликт, информация о котором «всплыла» сегодня в социальных сетях. Однако характер «монолога» одного из участников конфронтации наводит на мысль, что пусть перепалка и остается исключительно словами — все же, нельзя просто так угрожать убийством и хвалиться наличием оружия. Но к сожалению, именно это сегодня и произошло в салоне маршрутного такси №904 — поведать о ней смог один из пассажиров, успевший записать «разборки» на камеру мобильного.