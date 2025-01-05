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Posted 5 января, 13:54

Published 5 января, 13:54

Modified 5 января, 13:56

Updated 5 января, 13:56

«Бонус» после каникул, яркая победа и угрозы оружием. Омск в воскресенье

«Бонус» после каникул, яркая победа и угрозы оружием. Омск в воскресенье

5 января 2025, 13:54
Фото: gorod55.ru.
Главные темы недели по версии Города55.

Новость №1. Самая короткая рабочая неделя.

Именно она и предстоит работникам предприятий, придерживающихся 5-дневного режима работы: все дело в том, что выход с новогодних каникул приходится аккурат на четверг, 9 января. А значит — пара дней работы и можно вновь отдыхать, постепенно входя в суету будних дней.

Омичей ожидает сверхкороткая рабочая неделя в 2025 году — решение уже принято
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Новость №2. Поездка под аккомпанемент ссоры.

Сложно сказать, из-за чего разгорелся конфликт, информация о котором «всплыла» сегодня в социальных сетях. Однако характер «монолога» одного из участников конфронтации наводит на мысль, что пусть перепалка и остается исключительно словами — все же, нельзя просто так угрожать убийством и хвалиться наличием оружия. Но к сожалению, именно это сегодня и произошло в салоне маршрутного такси №904 — поведать о ней смог один из пассажиров, успевший записать «разборки» на камеру мобильного.

«Я со стволом хожу». Омичи столкнулись с угрозами оружием в салоне 904 маршрутки
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Новость №3. В новом году — к новым победам.

Кажется, именно с таким настроем игроки омского «Авангарда» выходили на лед против «Нефтехимика» — иначе просто нельзя объяснить победу с разгромным счетом 5:1 в пользу гостей. Основное преимущество «ястребы» сформировали еще в первом периоде, но и дальше игра не потеряла интереса — все ее подробности можно узнать в материале:

Омский «Авангард» начал год с яркой победы над «Нефтехимиком» со счетом 5:1
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#Илья Скобин#Работа#Омск#Маршрутное такси#Победа#Угроза#Итоги дня#Конфликт#Каникулы
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