«Бонус» после каникул, яркая победа и угрозы оружием. Омск в воскресенье

Posted 5 января, 13:54
Published 5 января, 13:54
Modified 5 января, 13:56
Updated 5 января, 13:56
Именно она и предстоит работникам предприятий, придерживающихся 5-дневного режима работы: все дело в том, что выход с новогодних каникул приходится аккурат на четверг, 9 января. А значит — пара дней работы и можно вновь отдыхать, постепенно входя в суету будних дней.
Сложно сказать, из-за чего разгорелся конфликт, информация о котором «всплыла» сегодня в социальных сетях. Однако характер «монолога» одного из участников конфронтации наводит на мысль, что пусть перепалка и остается исключительно словами — все же, нельзя просто так угрожать убийством и хвалиться наличием оружия. Но к сожалению, именно это сегодня и произошло в салоне маршрутного такси №904 — поведать о ней смог один из пассажиров, успевший записать «разборки» на камеру мобильного.
Кажется, именно с таким настроем игроки омского «Авангарда» выходили на лед против «Нефтехимика» — иначе просто нельзя объяснить победу с разгромным счетом 5:1 в пользу гостей. Основное преимущество «ястребы» сформировали еще в первом периоде, но и дальше игра не потеряла интереса — все ее подробности можно узнать в материале: