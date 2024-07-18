Идет расследование. В Омске после столкновения с иномаркой перевернулась маршрутка

Сегодня, 18 июля, в Омске произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. Маршрутка ехала по улице 21-й Амурской, в это время сзади в нее врезалась иномарка. От удара маршрутка перевернулась на бок, а легковой автомобиль наехал на остановочный павильон.