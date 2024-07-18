Идет расследование. В Омске после столкновения с иномаркой перевернулась маршрутка

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
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Сегодня, 18 июля, в Омске произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. Маршрутка ехала по улице 21-й Амурской, в это время сзади в нее врезалась иномарка. От удара маршрутка перевернулась на бок, а легковой автомобиль наехал на остановочный павильон.
В пресс-службе региональной Госавтоинспекции Городу55 рассказали, что в происшествии обошлось без пострадавших. Сейчас по факту аварии проводится административное расследование.
Напомним, что на прошлой неделе в омских Нефтяниках в ДТП пострадал 11-летний мальчик. Машина, в которой находился ребенок, врезалась в придорожное ограждение.