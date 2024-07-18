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В Омске после столкновения с иномаркой опрокинулась маршрутка с пассажирами

Идет расследование. В Омске после столкновения с иномаркой перевернулась маршрутка

18 июля 2024, 08:33
Фото: 1MI

В Омске после столкновения с иномаркой опрокинулась маршрутка с пассажирами

ДТП произошло сегодня утром на улице 21-й Амурской, маршрутка перевернулась на бок после столкновения с легковым автомобилем.

Сегодня, 18 июля, в Омске произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. Маршрутка ехала по улице 21-й Амурской, в это время сзади в нее врезалась иномарка. От удара маршрутка перевернулась на бок, а легковой автомобиль наехал на остановочный павильон.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции Городу55 рассказали, что в происшествии обошлось без пострадавших. Сейчас по факту аварии проводится административное расследование.

Напомним, что на прошлой неделе в омских Нефтяниках в ДТП пострадал 11-летний мальчик. Машина, в которой находился ребенок, врезалась в придорожное ограждение.

Отбросило ограждение: в Омске при ДТП пострадал 11-летний ребенок
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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Омская область#Автобусный маршрут#Общественный транспорт#ДТП с маршруткой#Маршрутки#Маршрутное такси#Новости#Пассажирский транспорт#Маршрутная сеть#ДТП без пострадавших
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