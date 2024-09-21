В Омске частный перевозчик отказался от двух популярных маршрутов

Теперь на маршруте №424 остался один перевозчик — Михаил Алгазин, №514 же оказался на грани закрытия: в начале мая его обслуживание прекратил еще один ИП — Вячеслав Доронкин. Будут ли искать нового предпринимателя, который займется перевозками на популярном маршруте — пока неизвестно.