В Омске частный перевозчик отказался от двух популярных маршрутов

Posted 21 сентября, 10:56
Published 21 сентября, 10:56
Modified 21 сентября, 10:59
Updated 21 сентября, 10:59
На частных маршрутах №424 («Микрорайон Кузьминки — Поселок Николаевка») и 514 («улица Бархатовой — улица 3-й Разъезд») теперь будет меньше машин. Согласно документу городской администрации, частный перевозчик Линнур Мухаметшин отказался от обслуживания этих маршрутов.
Теперь на маршруте №424 остался один перевозчик — Михаил Алгазин, №514 же оказался на грани закрытия: в начале мая его обслуживание прекратил еще один ИП — Вячеслав Доронкин. Будут ли искать нового предпринимателя, который займется перевозками на популярном маршруте — пока неизвестно.