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Posted 21 сентября, 10:56

Published 21 сентября, 10:56

Modified 21 сентября, 10:59

Updated 21 сентября, 10:59

В Омске частный перевозчик отказался от двух популярных маршрутов

В Омске частный перевозчик отказался от двух популярных маршрутов

21 сентября 2024, 10:56
Фото: 1MI
Омский частный перевозчик Линнур Мухаметшин отказался от обслуживания маршрутов №424 и 514, теперь единиц транспорта на них станет значительно меньше.

На частных маршрутах №424 («Микрорайон Кузьминки — Поселок Николаевка») и 514 («улица Бархатовой — улица 3-й Разъезд») теперь будет меньше машин. Согласно документу городской администрации, частный перевозчик Линнур Мухаметшин отказался от обслуживания этих маршрутов.

Теперь на маршруте №424 остался один перевозчик — Михаил Алгазин, №514 же оказался на грани закрытия: в начале мая его обслуживание прекратил еще один ИП — Вячеслав Доронкин. Будут ли искать нового предпринимателя, который займется перевозками на популярном маршруте — пока неизвестно.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Маршрутки#Маршрутное такси#Маршруты#Новости#Маршрут#Пассажирский транспорт#Транспортная сеть
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