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Луна

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В ноябре Омск осветит «Бобровая луна»
Ночь с 15 на 16 ноября ознаменуется появлением «Бобровой Луны», которая находится всего в 357 428 км от Земли.
14 ноября, 09:21
Небесное шоу: огромная луна и яркая комета захватили внимание омичей
17 октября, 08:59
Не пропустите: яркая «охотничья луна» появится над Омском 17 октября
16 октября, 11:59
Над Омском заметили необычной красоты комету
Ее можно было увидеть невооруженным глазом.
14 октября, 07:22
«Звездный дождь»: В Омске небо озарится сотнями метеоров
В ночь с 9 на 10 октября жители Омска смогут наблюдать пик метеорного потока Дракониды — небесное шоу, которое обещает до 15 метеоров в час.
8 октября, 08:55
Омичи всю ночь наблюдали за ярким северным сиянием
8 октября, 03:16
Внезапное отключение воды, районы без центров крови и персиковая луна. Омск сегодня
20 сентября, 15:19
Персиковая луна над городом: омичи поделились кадрами необычного явления
20 сентября, 10:56
Увидеть вторую Луну. Омичей предупредили о необычном астрономическом явлении
17 сентября, 10:59
Осетровая Луна впечатляющих размеров. Фотоподборка ночного чуда над Омском
20 августа, 06:39
Голубая луна, мощное потепление и наказание за смерть ребенка. Омск сегодня
19 августа, 15:22
Ночью в небе над Омском появится огромная голубая Луна. Объясняем, что это за чудеса
19 августа, 06:00
Необычайно близко. Уже следующей ночью омичей ожидает суперлуние
18 августа, 08:54
«Единая Россия» рассказала, как в Омске прошел турнир «РосКвиз» ко Дню космонавтики
11 апреля, 06:16
Летающий дьявол с зеленым хвостом. В ночном небе над Омском заметили комету
21 марта, 03:00
«Будто новогодняя игрушка». Омичи смогли увидеть сближение Луны и Юпитера
Фотографии явления опубликовали в группе омского планетария в соцсети.
16 февраля, 10:59
2023
Подарок с небес. Омичи в новогоднюю ночь увидят редкое явление — транзит МКС
Новый год преподнесет сюрприз омским астрономам — МКС на считанные секунды пролетит по диску Луны.
31 декабря 2023, 07:39
Протекающая крыша в детсаду, МКС и подробности диверсии. Омск сегодня
30 декабря 2023, 13:29
Подарок на Новый год. Ночью 1 января омичи смогут увидеть МКС на фоне Луны
30 декабря 2023, 06:09
На минимальном расстоянии от Земли. Омичи смогут увидеть два суперлуния за месяц
Омский планетарий сообщил, что в этом месяце произойдет сразу два полнолуния.
1 августа 2023, 12:50

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