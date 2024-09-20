Внезапное отключение воды, районы без центров крови и персиковая луна. Омск сегодня

Сегодня утром из домов в микрорайоне Чукреевка пропала вода. Местные жители рассказали, что об отключении их никто не предупреждал, поэтому все привычные утренние процедуры пришлось отменить. При этом о перебоях по другим адресам сообщали в омском отделении Росводоканала.