Внезапное отключение воды, районы без центров крови и персиковая луна. Омск сегодня

Posted 20 сентября, 15:19
Published 20 сентября, 15:19
Modified 20 сентября, 15:22
Updated 20 сентября, 15:22
Новость №1. Жители части Левого берега неожиданно лишились воды
Сегодня утром из домов в микрорайоне Чукреевка пропала вода. Местные жители рассказали, что об отключении их никто не предупреждал, поэтому все привычные утренние процедуры пришлось отменить. При этом о перебоях по другим адресам сообщали в омском отделении Росводоканала.
Новость №2. В Омской области жители возмутились из-за закрытия отделений переливания крови
В отдаленных районах Омской области начали закрывать центры переливания крови. Этот шаг вызвал волну недовольства среди населения, люди уверены: подобные меры ставят под угрозу здоровье и безопасность населения, ведь при чрезвычайной ситуации отсутствие местных запасов крови может привести к трагическим последствиям.
Новость №3. Жители Омской области стали свидетелями редкого астрономического явления
Сегодня на рассвете жители Шербакульского района Омской области наблюдали редкое астрономическое явление — Луну необычного персикового оттенка. Видео и фотографии явления вызвали живой интерес и обсуждение среди подписчиков различных городских пабликов.