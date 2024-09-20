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Posted 20 сентября, 15:19

Published 20 сентября, 15:19

Modified 20 сентября, 15:22

Updated 20 сентября, 15:22

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Внезапное отключение воды, районы без центров крови и персиковая луна. Омск сегодня

20 сентября 2024, 15:19
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Жители части Левого берега неожиданно лишились воды

Сегодня утром из домов в микрорайоне Чукреевка пропала вода. Местные жители рассказали, что об отключении их никто не предупреждал, поэтому все привычные утренние процедуры пришлось отменить. При этом о перебоях по другим адресам сообщали в омском отделении Росводоканала.

«Никто не оповестил». Омичи пожаловались на отключение воды в частном секторе
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Новость №2. В Омской области жители возмутились из-за закрытия отделений переливания крови

В отдаленных районах Омской области начали закрывать центры переливания крови. Этот шаг вызвал волну недовольства среди населения, люди уверены: подобные меры ставят под угрозу здоровье и безопасность населения, ведь при чрезвычайной ситуации отсутствие местных запасов крови может привести к трагическим последствиям.

В районах массово закрывают центры переливания крови: что говорят в омском минздраве
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Новость №3. Жители Омской области стали свидетелями редкого астрономического явления

Сегодня на рассвете жители Шербакульского района Омской области наблюдали редкое астрономическое явление — Луну необычного персикового оттенка. Видео и фотографии явления вызвали живой интерес и обсуждение среди подписчиков различных городских пабликов.

Персиковая луна над городом: омичи поделились кадрами необычного явления
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