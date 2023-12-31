Подарок с небес. Омичи в новогоднюю ночь увидят редкое явление — транзит МКС

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Информация о необычном явлении появилась на страничке сообщества «Астрономические наблюдения в Омске». Пролет космической станции произойдет 1 января в 04:52 утра и продлится всего секунду.
«Увидеть транзит можно будет в полосе видимости, обозначенной ниже на карте. На краю полосы видимости МКС будет смещаться к краю лунного диска. Центральный транзит будет виден в центре города — редкое везение для любителей астрономии!», — говорится в сообщении.
Для того чтобы в деталях рассмотреть уникальное событие потребуется камера с хорошим временным разрешением — записанной секунды хватит для замедления видео и изучения полета станции.