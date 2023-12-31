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Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

В новогоднюю ночь МКС пройдет прямо над Омском

Подарок с небес. Омичи в новогоднюю ночь увидят редкое явление — транзит МКС

31 декабря 2023, 07:39
Фото: Midjourney

В новогоднюю ночь МКС пройдет прямо над Омском

Новый год преподнесет сюрприз омским астрономам — МКС на считанные секунды пролетит по диску Луны.

Информация о необычном явлении появилась на страничке сообщества «Астрономические наблюдения в Омске». Пролет космической станции произойдет 1 января в 04:52 утра и продлится всего секунду.

«Увидеть транзит можно будет в полосе видимости, обозначенной ниже на карте. На краю полосы видимости МКС будет смещаться к краю лунного диска. Центральный транзит будет виден в центре города — редкое везение для любителей астрономии!», — говорится в сообщении.

Для того чтобы в деталях рассмотреть уникальное событие потребуется камера с хорошим временным разрешением — записанной секунды хватит для замедления видео и изучения полета станции.

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#Омск#Луна#МКС#Новости#Астрономия#Илья Скобин
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