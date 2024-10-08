«Звездный дождь»: В Омске небо озарится сотнями метеоров

Posted 8 октября, 08:55
Published 8 октября, 08:55
Modified 8 октября, 08:57
Updated 8 октября, 08:57
В этом месяце жители Омска или Омской области смогут насладиться необычным астрономическим явлением — пик метеорного потока Дракониды. Это захватывающее событие стартовало 6 октября и достигнет своей максимальной активности в ночь с 9 на 10 октября 2024 года. По информации, размещённой на сайте Московского планетария, текущие атмосферные условия идеальны для наблюдений.
Ключевым моментом для наблюдения станет вечер 9 октября: Луна, находящаяся на пути к фазе первой четверти, скроется за горизонтом примерно в 21:30 по местному времени. Это создаст отличные условия для наблюдения за ночным небом, когда свет Луны не помешает увидеть падающие звезды.
По прогнозам астрономов, в эту ночь можно ожидать до 15 метеоров в час, которые будут отличаться характерным красноватым оттенком. Однако есть шанс, что это число значительно увеличится и достигнет нескольких сотен метеоров.
Важно отметить, что метеорный поток Дракониды — это ежегодное событие, которое имеет место в октябре, и его можно наблюдать на северо-западном горизонте. Этот поток метеоров получил своё название от созвездия Дракона, которое находится «выше» знаменитого созвездия Большой Медведицы, и именно оттуда исходят эти удивительные небесные светила.
Не стоит забывать и о недавнем зрелище, которое привлекло внимание местных жителей: 7 октября, из-за магнитных бурь, в небе Омска можно было увидеть редкие полярные сияния.