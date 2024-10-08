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Posted 8 октября, 08:55

Published 8 октября, 08:55

Modified 8 октября, 08:57

Updated 8 октября, 08:57

Метеорный поток Дракониды в ближайшее время осветит омское небо

«Звездный дождь»: В Омске небо озарится сотнями метеоров

8 октября 2024, 08:55
Фото: Изображение Midjourney

Метеорный поток Дракониды в ближайшее время осветит омское небо

В ночь с 9 на 10 октября жители Омска смогут наблюдать пик метеорного потока Дракониды — небесное шоу, которое обещает до 15 метеоров в час.

В этом месяце жители Омска или Омской области смогут насладиться необычным астрономическим явлением — пик метеорного потока Дракониды. Это захватывающее событие стартовало 6 октября и достигнет своей максимальной активности в ночь с 9 на 10 октября 2024 года. По информации, размещённой на сайте Московского планетария, текущие атмосферные условия идеальны для наблюдений.

Ключевым моментом для наблюдения станет вечер 9 октября: Луна, находящаяся на пути к фазе первой четверти, скроется за горизонтом примерно в 21:30 по местному времени. Это создаст отличные условия для наблюдения за ночным небом, когда свет Луны не помешает увидеть падающие звезды.

По прогнозам астрономов, в эту ночь можно ожидать до 15 метеоров в час, которые будут отличаться характерным красноватым оттенком. Однако есть шанс, что это число значительно увеличится и достигнет нескольких сотен метеоров.

Важно отметить, что метеорный поток Дракониды — это ежегодное событие, которое имеет место в октябре, и его можно наблюдать на северо-западном горизонте. Этот поток метеоров получил своё название от созвездия Дракона, которое находится «выше» знаменитого созвездия Большой Медведицы, и именно оттуда исходят эти удивительные небесные светила.

Не стоит забывать и о недавнем зрелище, которое привлекло внимание местных жителей: 7 октября, из-за магнитных бурь, в небе Омска можно было увидеть редкие полярные сияния.

Омичи могут увидеть полярное сияние в ночь на воскресенье из-за мощных магнитных бурь
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Луна#Новости#Астрономия#Наблюдения#Полярные сияния#Метеориты
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