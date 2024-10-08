«Звездный дождь»: В Омске небо озарится сотнями метеоров

В этом месяце жители Омска или Омской области смогут насладиться необычным астрономическим явлением — пик метеорного потока Дракониды. Это захватывающее событие стартовало 6 октября и достигнет своей максимальной активности в ночь с 9 на 10 октября 2024 года. По информации, размещённой на сайте Московского планетария, текущие атмосферные условия идеальны для наблюдений.