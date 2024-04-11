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турнир «РосКвиз»

«Единая Россия» рассказала, как в Омске прошел турнир «РосКвиз» ко Дню космонавтики

11 апреля 2024, 06:16
Фото: «Единая Россия»
турнир «РосКвиз»
Сторонники партии организовали мероприятие, посвященное Дню космонавтики. В интеллектуальном турнире участвовали активисты МГЕР, студенты омских вузов и ссузов. Ребята получили дипломы и памятные подарки.

В Омске прошел интеллектуальный турнир «РосКвиз», посвященный Дню космонавтики. Организатором мероприятия выступил региональный Совет сторонников партии «Единая Россия». О том, как прошло мероприятие, рассказали в Штабе общественной поддержки партии.

турнир «РосКвиз»турнир «РосКвиз»
турнир «РосКвиз»
Фото: «Единая Россия»

Отметим, что в турнире приняли участие активисты МГЕР, студенты омских вузов и ссузов.

«Если честно, то я в детстве больше мечтал стать полицейским, чем космонавтом. Но не ошибусь, если скажу, что каждый ребенок и даже взрослый хотя бы раз мечтал стать космонавтом и полететь на Луну. К сожалению, все собравшиеся сегодня не слишком углублены в тему астрономии, благодарим организаторов за прекрасную возможность почерпнуть новые знания», — поделился студент ОмГАУ и председатель Совета обучающихся Диас Досанов.

Всех участников разделили на 5 команд, где участники отвечали на вопросы из следующих категорий:

  1. «Планета Земля»;
  2. «Познаем Вселенную»;
  3. «Отечественная Космонавтика».
турнир «РосКвиз»турнир «РосКвиз»
турнир «РосКвиз»турнир «РосКвиз»
турнир «РосКвиз»турнир «РосКвиз»
турнир «РосКвиз»турнир «РосКвиз»
турнир «РосКвиз»турнир «РосКвиз»
турнир «РосКвиз»
Фото: «Единая Россия»

В завершение турнира ребята получили дипломы и памятные подарки.

«Наши постоянные участники — студенты высших и средних профессиональных учебных заведений, Штаб общественной поддержки с радостью принимает всех в своих стенах. Хочу отметить, что Омский регион вносит действительно большой вклад в развитие космического пространства, поэтому сегодняшняя игра действительно знаковая», — отметил Артем Коншу, руководитель регионального отделения Молодой Гвардии «Единой России».
турнир «РосКвиз»турнир «РосКвиз»
турнир «РосКвиз»турнир «РосКвиз»
турнир «РосКвиз»турнир «РосКвиз»
турнир «РосКвиз»
Фото: «Единая Россия»

Напомним, что «РосКвиз» — это серия командных интеллектуальных игр, которые проводятся в честь значимых Всероссийских дат.

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#Общество#Омск#Омская область#Луна#Новости#Астрономия#Планета Земля#День космонавтики#ОмГАУ
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