«Единая Россия» рассказала, как в Омске прошел турнир «РосКвиз» ко Дню космонавтики

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
В Омске прошел интеллектуальный турнир «РосКвиз», посвященный Дню космонавтики. Организатором мероприятия выступил региональный Совет сторонников партии «Единая Россия». О том, как прошло мероприятие, рассказали в Штабе общественной поддержки партии.
Отметим, что в турнире приняли участие активисты МГЕР, студенты омских вузов и ссузов.
«Если честно, то я в детстве больше мечтал стать полицейским, чем космонавтом. Но не ошибусь, если скажу, что каждый ребенок и даже взрослый хотя бы раз мечтал стать космонавтом и полететь на Луну. К сожалению, все собравшиеся сегодня не слишком углублены в тему астрономии, благодарим организаторов за прекрасную возможность почерпнуть новые знания», — поделился студент ОмГАУ и председатель Совета обучающихся Диас Досанов.
Всех участников разделили на 5 команд, где участники отвечали на вопросы из следующих категорий:
В завершение турнира ребята получили дипломы и памятные подарки.
«Наши постоянные участники — студенты высших и средних профессиональных учебных заведений, Штаб общественной поддержки с радостью принимает всех в своих стенах. Хочу отметить, что Омский регион вносит действительно большой вклад в развитие космического пространства, поэтому сегодняшняя игра действительно знаковая», — отметил Артем Коншу, руководитель регионального отделения Молодой Гвардии «Единой России».
Напомним, что «РосКвиз» — это серия командных интеллектуальных игр, которые проводятся в честь значимых Всероссийских дат.