Протекающая крыша в детсаду, МКС и подробности диверсии. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Новость № 1. Омичи сообщили о бездействии администрации из-за протекающей крыши в детсаду
Омичи сообщили о плачевном состоянии детского сада № 341 на бульваре Заречном. Еще летом кровлю здания побило градом, из-за чего крыша стала протекать. Со слов родителей, три группы в детском саду расформировали. Суд обязал департамент образования отремонтировать крышу, однако пока с восстановлением кровли не спешат. Ситуация усугубилась из-за теплой погоды в декабре.
Новость № 2. В новогоднюю ночь омичи смогут увидеть МКС на фоне Луны
Ночью 1 января Международная космическая станция пролетит транзитом на фоне Луны. Аппарат можно будет увидеть с территории Омской области в 04:52 по местному времени. Как сообщили в паблике «Астрономические наблюдения в Омске», такой пролет МКС — явление редкое. А продлится он всего около секунды.
Новость № 3. Поджог релейных шкафов на железной дороге в Омске курировали из Украины
Как сообщил Городу55 собственный источник в правоохранительных органах, диверсант, устроивший 11 декабря поджог релейного шкафа на железнодорожной станции «Омск-Северный», действовал по наводке проукраинской военизированной организации. Парень нашел нелегальный способ дохода в Telegram. Кураторы объяснили злоумышленнику правила конспирации и отправили координаты релейного шкафа. После диверсии молодой человек заснял результат своей «работы» на смартфон и отправил видеоотчет.