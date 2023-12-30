Протекающая крыша в детсаду, МКС и подробности диверсии. Омск сегодня

Ночью 1 января Международная космическая станция пролетит транзитом на фоне Луны. Аппарат можно будет увидеть с территории Омской области в 04:52 по местному времени. Как сообщили в паблике «Астрономические наблюдения в Омске», такой пролет МКС — явление редкое. А продлится он всего около секунды.