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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Протекающая крыша в детсаду, МКС и подробности диверсии. Омск сегодня

Протекающая крыша в детсаду, МКС и подробности диверсии. Омск сегодня

30 декабря 2023, 13:29
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Омичи сообщили о бездействии администрации из-за протекающей крыши в детсаду

Омичи сообщили о плачевном состоянии детского сада № 341 на бульваре Заречном. Еще летом кровлю здания побило градом, из-за чего крыша стала протекать. Со слов родителей, три группы в детском саду расформировали. Суд обязал департамент образования отремонтировать крышу, однако пока с восстановлением кровли не спешат. Ситуация усугубилась из-за теплой погоды в декабре.

«Побежала крыша в группах». В Омске с лета не могут отремонтировать детский сад
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Новость № 2. В новогоднюю ночь омичи смогут увидеть МКС на фоне Луны

Ночью 1 января Международная космическая станция пролетит транзитом на фоне Луны. Аппарат можно будет увидеть с территории Омской области в 04:52 по местному времени. Как сообщили в паблике «Астрономические наблюдения в Омске», такой пролет МКС — явление редкое. А продлится он всего около секунды.

Подарок на Новый год. Ночью 1 января омичи смогут увидеть МКС на фоне Луны
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Новость № 3. Поджог релейных шкафов на железной дороге в Омске курировали из Украины

Как сообщил Городу55 собственный источник в правоохранительных органах, диверсант, устроивший 11 декабря поджог релейного шкафа на железнодорожной станции «Омск-Северный», действовал по наводке проукраинской военизированной организации. Парень нашел нелегальный способ дохода в Telegram. Кураторы объяснили злоумышленнику правила конспирации и отправили координаты релейного шкафа. После диверсии молодой человек заснял результат своей «работы» на смартфон и отправил видеоотчет.

По наводке проукраинской организации. Стали известны подробности диверсии в Омске
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#Общество#Омск#Украина#Поджог#Луна#МКС#Железная дорога#Детсад#Итоги дня#Евгений Игишев#Диверсия#Протекающая крыша
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