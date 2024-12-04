Чудеса в звездном небе: какие космические события ждут омичей в декабре 2024 года

Posted 4 декабря, 03:00
Published 4 декабря, 03:00
Modified 4 декабря, 05:25
Updated 4 декабря, 05:25
В 2024 году было много разных космических чудес: полярные сияния, суперлуния, солнечное затмение. Город55 рассказывает, какие астрономические события ждут жителей Омской области в последнем месяце года.
Два самых ярких ночных светила сойдутся на небе в ночь на 5 декабря в 5:34 по омскому времени. Тонкий серп растущей луны сблизится с Венерой в созвездии Стрельца. Красоту можно наблюдать, если небо будет ясным. Главное, чтобы небо было ясным.
Как рассказал Городу55 руководитель омского планетария Владимир Крупко, ежегодный метеорный поток Геминиды обычно считается одним из самых ярких в году. Пик этого потока прогнозируется на 13 и 14 декабря. Однако в этом году он приходится на полнолуние, поэтому из-за лунного света будет немного сложнее увидеть падающие звезды. Лучше всего смотреть на небо в два часа ночи по местному времени.
«Геминиды яркие и интенсивно окрашены. Из-за их небольшой скорости стойкие следы ионизации атмосферы обычно не видны. Летят они со скоростью более чем в 40 раз быстрее пули и сгорают на высоте около 80 км. Лучшее время наблюдения — максимум с вечера и до утра следующего дня. Пик около часа ночи. Однако в 21-30 будет восходить убывающая Луна, которая осложнит наблюдения слабых метеоров», — добавил Владимир Крупко.
Полюбоваться последним полнолунием в этом году можно будет в ночь с 15 на 16 декабря.
«Холодная луна» — это название, данное могавками в честь холодного воздуха, который царит в Северном полушарии в это время года. Другие названия декабрьского полнолуния включают «Большую зимнюю луну» или Гичи-бибуни-гиизис на языке анишинаабемовин (оджибве), «Мертвую зимнюю луну» или Укиуграк на языке инупиатов и «Зимнюю луну» или Дото: х на языке сенека.
Чтобы рассчитать, когда «Холодная Луна» взойдет рядом с вами, вы можете воспользоваться калькулятором восхода луны Old Farmer's Almanac.
Первый день зимы в Северном полушарии знаменуется зимним солнцестоянием. Солнцестояние официально наступает в субботу, 21 декабря. Это время, когда солнце скользит вдоль небесного экватора, высота светила не меняется, а значит остается неизменной и продолжительность дня.
Ожидается, что пик метеорного потока Урсиды в 2024 году придется на 22 и 23 декабря. По данным EarthSky, Урсиды немного менее заметны, чем Геминиды, но их все равно стоит за этим понаблюдать.