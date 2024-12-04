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Posted 4 декабря, 03:00

Published 4 декабря, 03:00

Modified 4 декабря, 05:25

Updated 4 декабря, 05:25

В декабре 2024 года произойдет несколько космических событий на звездном небе

Чудеса в звездном небе: какие космические события ждут омичей в декабре 2024 года

4 декабря 2024, 03:00
Фото: 1MI.

В декабре 2024 года произойдет несколько космических событий на звездном небе

Последний месяц года будет наполнен метеорными потоками, полнолунием и другими яркие события.

В 2024 году было много разных космических чудес: полярные сияния, суперлуния, солнечное затмение. Город55 рассказывает, какие астрономические события ждут жителей Омской области в последнем месяце года.

Сближение Венеры и Луны

Два самых ярких ночных светила сойдутся на небе в ночь на 5 декабря в 5:34 по омскому времени. Тонкий серп растущей луны сблизится с Венерой в созвездии Стрельца. Красоту можно наблюдать, если небо будет ясным. Главное, чтобы небо было ясным.

Пик метеорного потока Геминиды

Как рассказал Городу55 руководитель омского планетария Владимир Крупко, ежегодный метеорный поток Геминиды обычно считается одним из самых ярких в году. Пик этого потока прогнозируется на 13 и 14 декабря. Однако в этом году он приходится на полнолуние, поэтому из-за лунного света будет немного сложнее увидеть падающие звезды. Лучше всего смотреть на небо в два часа ночи по местному времени.

«Геминиды яркие и интенсивно окрашены. Из-за их небольшой скорости стойкие следы ионизации атмосферы обычно не видны. Летят они со скоростью более чем в 40 раз быстрее пули и сгорают на высоте около 80 км. Лучшее время наблюдения — максимум с вечера и до утра следующего дня. Пик около часа ночи. Однако в 21-30 будет восходить убывающая Луна, которая осложнит наблюдения слабых метеоров», — добавил Владимир Крупко.

Полнолуние

Полюбоваться последним полнолунием в этом году можно будет в ночь с 15 на 16 декабря.

«Холодная луна» — это название, данное могавками в честь холодного воздуха, который царит в Северном полушарии в это время года. Другие названия декабрьского полнолуния включают «Большую зимнюю луну» или Гичи-бибуни-гиизис на языке анишинаабемовин (оджибве), «Мертвую зимнюю луну» или Укиуграк на языке инупиатов и «Зимнюю луну» или Дото: х на языке сенека.

Чтобы рассчитать, когда «Холодная Луна» взойдет рядом с вами, вы можете воспользоваться калькулятором восхода луны Old Farmer's Almanac.

День зимнего солнцестояния

Первый день зимы в Северном полушарии знаменуется зимним солнцестоянием. Солнцестояние официально наступает в субботу, 21 декабря. Это время, когда солнце скользит вдоль небесного экватора, высота светила не меняется, а значит остается неизменной и продолжительность дня.

Метеорный поток Урсиды

Ожидается, что пик метеорного потока Урсиды в 2024 году придется на 22 и 23 декабря. По данным EarthSky, Урсиды немного менее заметны, чем Геминиды, но их все равно стоит за этим понаблюдать.

Фото: Карта от Chelynne Campion/ EarthSky.
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#Ольга Скворцова#Омск#Омская область#Луна#Астрономия#Солнечное затмение#Венера#Полнолуние#Полярные сияния
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