Чудеса в звездном небе: какие космические события ждут омичей в декабре 2024 года

Как рассказал Городу55 руководитель омского планетария Владимир Крупко, ежегодный метеорный поток Геминиды обычно считается одним из самых ярких в году. Пик этого потока прогнозируется на 13 и 14 декабря. Однако в этом году он приходится на полнолуние, поэтому из-за лунного света будет немного сложнее увидеть падающие звезды. Лучше всего смотреть на небо в два часа ночи по местному времени.