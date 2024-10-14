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Posted 14 октября, 07:22

Published 14 октября, 07:22

Modified 14 октября, 07:29

Updated 14 октября, 07:29

Иллюстрация

Над Омском заметили необычной красоты комету

14 октября 2024, 07:22
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Ее можно было увидеть невооруженным глазом.

Как уже писал Город55, в Омской области проходит череда магнитных бурь. Из-за них у многих жителей начинает болеть голова и ухудшается самочувствие. Однако благодаря природному явлению омичи регулярно замечают в небе над Омском северное сияние. А иногда омским астрономам удается заметить и кометы.

Фото: Личная страница Владимира Крупко

Как рассказал директор омского планетария Владимир Крупко, этой ночью комета была такой яркой, что ее удалось увидеть без телескопа.

«После лекций сегодня вновь наблюдаем Луну, планеты и конечно Комету 21 века! Сегодня несколько человек увидели комету без телескопа. Видимость улучшилась, надеемся на погоду завтра», — рассказал астроном в соцсетях.

Как уже писал Город55, череда магнитных бурь в регионе связана с высокой активностью солнца, и это вполне естественный процесс. Со временем они будут наведываться в Омск реже.

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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Луна#Новости#Планетарий#Астрономия#Солнце#Планеты#Северное сияние#Магнитные бури
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