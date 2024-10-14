Над Омском заметили необычной красоты комету

Как уже писал Город55, в Омской области проходит череда магнитных бурь. Из-за них у многих жителей начинает болеть голова и ухудшается самочувствие. Однако благодаря природному явлению омичи регулярно замечают в небе над Омском северное сияние. А иногда омским астрономам удается заметить и кометы.