Омичи станут свидетелями необычного астрономического явления: когда смотреть на небо

Пик активности Леонид ожидается в ночь с 16 на 17 ноября. По предварительным прогнозам астрономов, в этот период можно будет увидеть от 15 до 20 метеоров в час. Однако стоит учитывать, что наблюдения могут быть затруднены из-за яркого света луны, который будет мешать четкому восприятию небесных явлений. Оптимальное время для наблюдений — когда Луна находится низко над горизонтом, что позволит лучше разглядеть метеоры.