Омичи станут свидетелями необычного астрономического явления: когда смотреть на небо

Posted 15 ноября, 11:06
Published 15 ноября, 11:06
Modified 15 ноября, 11:11
Updated 15 ноября, 11:11
В предстоящие дни жители Омска получат уникальную возможность наблюдать за известным метеорным потоком — Леонидами. Это астрономическое явление связывают с созвездием Льва.
Пик активности Леонид ожидается в ночь с 16 на 17 ноября. По предварительным прогнозам астрономов, в этот период можно будет увидеть от 15 до 20 метеоров в час. Однако стоит учитывать, что наблюдения могут быть затруднены из-за яркого света луны, который будет мешать четкому восприятию небесных явлений. Оптимальное время для наблюдений — когда Луна находится низко над горизонтом, что позволит лучше разглядеть метеоры.
Интересно, что последний значительный шторм Леонид произошел в 1999 году, когда наблюдатели могли увидеть поразительное количество метеоров. Следующий подобный всплеск активности ожидается только через десять лет.
Напомним, что ранее в ноябре ожидались метеорные потоки Таурид, которые украсили ночное небо. Пик активности Южных Таурид пришелся на 5 ноября, а Северных Таурид — на 12 ноября.