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Posted 15 ноября, 11:06

Published 15 ноября, 11:06

Modified 15 ноября, 11:11

Updated 15 ноября, 11:11

Омичи станут свидетелями яркого метеорного потока

Омичи станут свидетелями необычного астрономического явления: когда смотреть на небо

15 ноября 2024, 11:06
Фото: Изображение Midjourney.

Омичи станут свидетелями яркого метеорного потока

Омичи смогут стать свидетелями астрономического явления — метеорного потока Леониды, который достигнет пика активности в ночь с 16 на 17 ноября. Следующий значительный всплеск активности ожидается лишь через десять лет.

В предстоящие дни жители Омска получат уникальную возможность наблюдать за известным метеорным потоком — Леонидами. Это астрономическое явление связывают с созвездием Льва.

Пик активности Леонид ожидается в ночь с 16 на 17 ноября. По предварительным прогнозам астрономов, в этот период можно будет увидеть от 15 до 20 метеоров в час. Однако стоит учитывать, что наблюдения могут быть затруднены из-за яркого света луны, который будет мешать четкому восприятию небесных явлений. Оптимальное время для наблюдений — когда Луна находится низко над горизонтом, что позволит лучше разглядеть метеоры.

Интересно, что последний значительный шторм Леонид произошел в 1999 году, когда наблюдатели могли увидеть поразительное количество метеоров. Следующий подобный всплеск активности ожидается только через десять лет.

Напомним, что ранее в ноябре ожидались метеорные потоки Таурид, которые украсили ночное небо. Пик активности Южных Таурид пришелся на 5 ноября, а Северных Таурид — на 12 ноября.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Луна#Прогнозы#Новости#Астрономия#Ученые#Наблюдения
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