Ночью в небе над Омском появится огромная голубая Луна. Объясняем, что это за чудеса

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Грядущей ночью специалисты прогнозируют максимальное сближение Земли и ее естественного спутника. Такое явление называется суперлунием, а на астрономическом языке — сизигий — момент, когда центры нашей планеты, Луны и Солнца находятся на одной линии.
В этот раз естественный спутник Земли пройдет от нее на расстоянии около 361,9 тысяч километров и приобретет голубой оттенок.
Директор омского планетария Владимир Крупко рассказал, что термин «суперлуна» (в оригинале — SuperMoon) является астрологическим и весьма современным. Впервые его употребил астролог Ричард Нолле в 1979 году.
«Нахождение Луны в момент сизигия (полнолуния или новолуния) именно в точке перигея (ближайшей к Земле точке своей орбиты) — уникальнейшее событие. При движении Луны вокруг Земли по своей эллиптической орбите, как правило, оба события (сизигия и перигей) отделяет некоторый промежуток времени. Суперлуниями считаются те новолуния и полнолуния, во время которых Луна близка к точке перигея. Интуитивно понятно, что наиболее яркую и большую полную Луну можно наблюдать именно во время суперлуний, вернее во время суперполнолуний. Полная Луна в Суперлуние ярче полной Луны близ апогея (наиболее удаленной точки лунной орбиты) почти на 30%, а видимый размер больше почти на 15%», — рассказал Владимир Крупко.
По его словам, классически считается, что суперполнолуния повторяются каждые 14 лунных месяца, что равно 413,4 земным суткам.
Ранее Крупко рассказывал Городу55, что примерно до 24 августа омичи смогут увидеть метеорный поток Персеиды. Лучше всего наблюдать за ним за городом, где меньше источников света. Буквально позапрошлой ночью жители региона наблюдали космическое явление. Появление необычных световых переливов — результат воздействия выбросов корональной массы Солнца на земную атмосферу.