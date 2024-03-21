Летающий дьявол с зеленым хвостом. В ночном небе над Омском заметили комету

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Накануне в Омской области можно было наблюдать комету Понса-Брукса. Руководитель Омского планетария Владимир Крупко отправился в село Красноярка в Омском районе, чтобы запечатлеть эту зеленую комету на небе.
«Несмотря на то что яркость кометы увеличивается, условия видимости ухудшаются. Комету догоняет Солнце, да и Луна растет, а значит, и засветка неба. Увидеть глазом не удалось, но с простейшим фотоаппаратом легко заснять на небе под созвездием Андромеды. На фоне природы попробуйте найти по зеленому цвету», — написал в своих соцсетях Крупко.
Небесное тело получило название «дьявольского» из-за вспышек, которые оно выбрасывает, похожих на рога. Однако ученые утверждают, что в этом нет ничего страшного и опасного.