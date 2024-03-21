Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:00

Published Сегодня, 03:00

Modified Сегодня, 03:12

Updated Сегодня, 03:12

скриншот

Летающий дьявол с зеленым хвостом. В ночном небе над Омском заметили комету

21 марта 2024, 03:00
Фото: Владимир Крупко / vk.com/krupkovladimir
скриншот

Над Омском пролетела зеленая комета Нишимура

Небесное тело было открыто 12 июля 1812 года. Комета появляется на небе раз в 70 лет.

Накануне в Омской области можно было наблюдать комету Понса-Брукса. Руководитель Омского планетария Владимир Крупко отправился в село Красноярка в Омском районе, чтобы запечатлеть эту зеленую комету на небе.

«Несмотря на то что яркость кометы увеличивается, условия видимости ухудшаются. Комету догоняет Солнце, да и Луна растет, а значит, и засветка неба. Увидеть глазом не удалось, но с простейшим фотоаппаратом легко заснять на небе под созвездием Андромеды. На фоне природы попробуйте найти по зеленому цвету», — написал в своих соцсетях Крупко.

Небесное тело получило название «дьявольского» из-за вспышек, которые оно выбрасывает, похожих на рога. Однако ученые утверждают, что в этом нет ничего страшного и опасного.

скриншотскриншот
скриншот
Фото: Владимир Крупко / vk.com/krupkovladimir
Астрономы пригласили омичей еще раз понаблюдать за редкой зеленой кометой
Узнать подробнее
Читайте также:
Погода опять подвела. Магнитная буря зажгла полярное сияние над Омской областью
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Луна#Новости#Омичи#Владимир Крупко#Солнце#Омский планетарий
Подпишитесь
Дело - труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Омской области
Сегодня, 06:35
Одет в красный костюмчик. В Омске потерялся ручной голубь, который отзывается на имя
Вчера, 12:49
Сократили отставание. «Авангард» обыграл «Локомотив» в третьем матче серии
Сегодня, 02:01
Спустя сутки. Известно, куда пошел работать Кравец после ухода из омского «Авангарда»
Вчера, 11:30
В Омской области за 1,6 млн рублей покупают крематоры для сжигания трупов животных
Сегодня, 03:16
"