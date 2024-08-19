Голубая луна, мощное потепление и наказание за смерть ребенка. Омск сегодня

Сегодня в Омске вынесли приговор женщине, которая убила новорожденного ребенка. Суд установил, что виновная скрывала от родственников и знакомых свою беременность, а потом, когда малышка появилась на свет, омичка задушила ее и выкинула пакет с безжизненным телом на помойку возле домов на Малиновского. Суд назначил ей два года колонии.