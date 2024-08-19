Голубая луна, мощное потепление и наказание за смерть ребенка. Омск сегодня

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Новость №1. Грядущей ночью омичи смогут увидеть огромную голубую Луну
Сегодня ночью специалисты прогнозируют максимальное сближение Земли и ее естественного спутника, он пройдет на расстоянии около 361,9 тысяч километров и приобретет голубой оттенок. Такое явление называется суперлунием — момент, когда центры нашей планеты, Луны и Солнца находятся на одной линии.
Новость №2. В конце августа Омскую область накроет волна мощного тепла
В конце последнего летнего месяца Омскую область накроет потепление. Его принесет в регион антициклон из Казахстана, в эпицентре которого температура поднимется до +30 градусов. При этом сильной жары жителям Омской области удастся избежать, погода обещает быть приятной, температура воздуха не поднимется выше +24 градусов.
Новость №3. Суд вынес приговор омичке, убившей нежеланного ребенка
Сегодня в Омске вынесли приговор женщине, которая убила новорожденного ребенка. Суд установил, что виновная скрывала от родственников и знакомых свою беременность, а потом, когда малышка появилась на свет, омичка задушила ее и выкинула пакет с безжизненным телом на помойку возле домов на Малиновского. Суд назначил ей два года колонии.