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Posted Сегодня, 15:22

Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

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Голубая луна, мощное потепление и наказание за смерть ребенка. Омск сегодня

19 августа 2024, 15:22
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Грядущей ночью омичи смогут увидеть огромную голубую Луну

Сегодня ночью специалисты прогнозируют максимальное сближение Земли и ее естественного спутника, он пройдет на расстоянии около 361,9 тысяч километров и приобретет голубой оттенок. Такое явление называется суперлунием — момент, когда центры нашей планеты, Луны и Солнца находятся на одной линии.

Ночью в небе над Омском появится огромная голубая Луна. Объясняем, что это за чудеса
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Новость №2. В конце августа Омскую область накроет волна мощного тепла

В конце последнего летнего месяца Омскую область накроет потепление. Его принесет в регион антициклон из Казахстана, в эпицентре которого температура поднимется до +30 градусов. При этом сильной жары жителям Омской области удастся избежать, погода обещает быть приятной, температура воздуха не поднимется выше +24 градусов.

Бархатный сезон. На Омскую область надвигается мощное потепление
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Новость №3. Суд вынес приговор омичке, убившей нежеланного ребенка

Сегодня в Омске вынесли приговор женщине, которая убила новорожденного ребенка. Суд установил, что виновная скрывала от родственников и знакомых свою беременность, а потом, когда малышка появилась на свет, омичка задушила ее и выкинула пакет с безжизненным телом на помойку возле домов на Малиновского. Суд назначил ей два года колонии.

Омичку, убившую «нежелательного» ребенка, отправили на два года в колонию-поселение
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