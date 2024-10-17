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Posted 17 октября, 08:59

Published 17 октября, 08:59

Modified 17 октября, 09:01

Updated 17 октября, 09:01

Омичи поделились впечатляющими снимками суперлуны и редкой кометы

Небесное шоу: огромная луна и яркая комета захватили внимание омичей

17 октября 2024, 08:59
Фото: Изображение Midjourney

Омичи поделились впечатляющими снимками суперлуны и редкой кометы

Омичи стали свидетелями необычных явлений: огромная Луна, казавшаяся невероятно близкой, осветила небо над городом, а вскоре жители смогли и понаблюдать за кометой Цзыцзиньшань.

В паблике «Омский Планетарий» на днях появились впечатляющие снимки огромной луны, ярко светящейся, ярко светящуюся на ясном омском небе. Эти фотографии привлекли внимание не только астрономов, но и простых жителей города.

Луна в этот раз предстала в особом свете — её размеры и яркость создавали ощущение, что она вот-вот спустится на землю. Многие омичи, вооружившись камерами и смартфонами, выходили на улицы, чтобы запечатлеть это небесное явление. В паблике «Омский Планетарий» можно увидеть множество фотографий, на которых луна выглядит просто потрясающе, словно величественный спутник, наблюдающий за жизнью на Земле.

Фото: Скриншот с паблика «Омский Планетарий»

Но на этом небесные сюрпризы не заканчиваются. Местные жители также стали свидетелями появления кометы Цзыцзиньшань, которую астрономы называют самой яркой кометой первой четверти XXI века. Эта комета, обладая ярким хвостом и характерным светом, стала настоящей сенсацией для любителей астрономии и просто любопытных горожан. Особенно хорошо её было видно на западе, в районе Солнца.

Напомним, ранее Город55 сообщал, что жители Омска смогут увидеть редкое астрономическое явление — охотничью луну, которая приблизится к Земле на минимальное расстояние, создавая эффект суперлуния.

Не пропустите: яркая «охотничья луна» появится над Омском 17 октября
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Соцсети#Луна#Новости#Планетарий#Астрономия#Комета#Омский планетарий
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