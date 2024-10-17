Небесное шоу: огромная луна и яркая комета захватили внимание омичей

В паблике «Омский Планетарий» на днях появились впечатляющие снимки огромной луны, ярко светящейся, ярко светящуюся на ясном омском небе. Эти фотографии привлекли внимание не только астрономов, но и простых жителей города.



Луна в этот раз предстала в особом свете — её размеры и яркость создавали ощущение, что она вот-вот спустится на землю. Многие омичи, вооружившись камерами и смартфонами, выходили на улицы, чтобы запечатлеть это небесное явление. В паблике «Омский Планетарий» можно увидеть множество фотографий, на которых луна выглядит просто потрясающе, словно величественный спутник, наблюдающий за жизнью на Земле.