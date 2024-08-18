Необычайно близко. Уже следующей ночью омичей ожидает суперлуние

К слову, суперлуние 19 августа не все астрономы считают таковым, поскольку по одной из классификаций, этот термин может быть применен только при сближении Земли и Луны до 361,8 тысяч километров. Возможно поэтому, в более раннем расписании Омского планетария эта дата и не фигурирует: местные астрономы в 2023 году сообщали только о двух подобных явлениях — 2 и 31 августа.