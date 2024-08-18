Необычайно близко. Уже следующей ночью омичей ожидает суперлуние

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Суперлунием специалисты называют моменты, когда полнолуние совпадает с максимальным сближением Земли и ее спутника. В этот раз Луна пройдет от нашей планеты на расстоянии порядка 361,9 тыс километров и приобретет необычный голубой оттенок.
Максимальная дистанция, на которую Луна может приблизиться к Земле, по оценкам астрономов, составляет 356,4 тыс километров. Наибольшей же зарегистрированной дистанцией между небесными телами является расстояние в 406,7 тыс километров.
К слову, суперлуние 19 августа не все астрономы считают таковым, поскольку по одной из классификаций, этот термин может быть применен только при сближении Земли и Луны до 361,8 тысяч километров. Возможно поэтому, в более раннем расписании Омского планетария эта дата и не фигурирует: местные астрономы в 2023 году сообщали только о двух подобных явлениях — 2 и 31 августа.
Напомним, август — особенно примечательный месяц для любителей понаблюдать за звездным небом: ранее Город55 сообщал о полярных сияниях и метеоритном потоке Персеиды.